Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, morre aos 44 anos

O ex-baterista da banda de rock My Chemical Romance, o americano Bob Bryar, foi encontrado morto em casa no Tennessee, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 26. A informação foi divulgada neste sábado, 30, pelo site TMZ.

A causa do óbito ainda não foi divulgada. Integrante da banda de 2004 até 2010, o artista não era visto desde o dia 4 de novembro. Ainda segundo o portal, o corpo estava "em péssimo estado de decomposição". Os pertences pessoais dele , incluindo instrumentos musicais e armas, estavam todas no local.

Bob Bryar entrou no My Chemical Romance em 2004, substituindo Matt Pelissier. Ele participou do album The Black Parade (2006), um dos mais famosos do grupo, mas deixou o grupo em 2010, sem explicar oficialmente os motivos. Ele chegou a participar de outras bandas em seguida, mas depois anunciou que passaria a trabalhar no mercado imobiliário.

Atriz Silvia Pinal, ícone de novelas mexicanas, morre aos 93 anos

A atriz Silvia Pinal, conhecida no Brasil por seus papéis em grandes novelas mexicanas como 'Carinha de Anjo' e 'A Dona', faleceu aos 93 anos na quinta-feira, 28, em decorrência de uma infecção urinária. Segundo informações do jornal 'Extra', a veterana estava internada há alguns dias tratando a doença.

A morte de Silvia foi confirmada pela Secretaria de Cultura do México, que lamentou a partida da estrela em uma publicação no site X, antigo Twitter. "Com uma carreira que se estende por mais de seis décadas, participou de mais de 60 filmes e peças de teatro. Seu legado permanece como pilar fundamental do cinema, teatro e televisão no México. Descanse em paz", declararam.

A artista interpretou uma Madre Superiora na versão original da novela infantil 'Carinha de Anjo', exibida em 2001 na grade do SBT. Na época, Silvia entrou na trama para suprir a ausência da grande atriz Libertad Lamarque, que faleceu durante as gravações.

