Reservada, Blogueirinha é surpreendida com declaração pública do marido

Intérprete da personagem Blogueirinha, Bruno Matos ganhou uma mensagem calorosa do companheiro Edson Formaggio em uma publicação no Instagram

Bruno Matos, intérprete da personagem Blogueirinha, ganhou uma declaração de amor pública do marido por meio de suas redes sociais. O companheiro, influenciador e relações públicas Edson Souza Formaggio postou registros do casal e agradeceu os momentos em que passam juntos.

“Obrigado por ser motivo das minhas alegrias e raivas diárias. Te amo”, publicou Edson no Instagram. Os dois estão juntos desde 2021 e, atualmente, trabalham juntos.

Bruno mantém a discrição por meio de dois perfis no Instagram. Uma conta é destinada à Blogueirinha, personagem que o tornou famoso e faz sucesso na web, e a outra é como pessoa física. Pois então, é neste segundo perfil que Matos troca inúmeras declarações de amor e confissões, como a de que o marido é o mais carinhoso do casal.

Na publicação, Formaggio publicou a seguinte mensagem: "Só eu, você e Deus sabemos de todas as coisas que passamos juntos, todos os perrengues, todas as alegrias e felicidades. Independente do momento, sempre estivemos juntos, na alegria ou na tristeza.", iniciou.

E complementou. "Eu só tenho a agradecer a Deus, ao mundo, ao universo a possibilidade de compartilhar a vida com você, porque a cada dia você me faz mais feliz, me ajuda a amadurecer e conseguimos crescer e evoluir juntos. Você, sem dúvidas, foi a maior bomba que apareceu na minha vida, movimentando todas minhas estruturas, e hoje eu digo, não vejo minha vida sem você. Obrigado por ser meu companheiro, meu confidente, meu amigo e meu namorado. Quero estar presente nessa data até a infinidade. Feliz aniversário, meu amor", escreveu Edson no último aniversário de Bruno, em janeiro.

Em fevereiro deste ano os dois fizeram uma rara aparição juntos durante o carnaval em Salvador. Atualmente, Blogueirinha sustenta sua notoriedade com o programa De Frente Com Blogueirinha, uma das atrações que comanda no canal DiaTV.