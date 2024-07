Biel se derrete com sucesso da filha de dois anos nas redes: 'Correndo atrás'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Biel confessa sobre engajamento da filha nas redes sociais e abre o coração ao falar de paternidade

Com apenas dois anos de idade, Pietra, filha dos cantoresBiel (28) e Tays Reis (29) já é um sucesso nas redes sociais, só no Instagram ela acumula mais de 550 mil seguidores. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista se derrete ao falar da herdeira e celebra engajamento da criança nas redes sociais: "Correndo atrás".

Em nova fase de sua carreira, Biel não esconde de ninguém que também se encontrou como influenciador digital, mas não é só ele quem bomba nas redes sociais, sua filha, Pietra, também tem encantado nos ambientes digitais. O artista menciona que está feliz com o engajamento de sua herdeira.

"Não é só a minha carreira, a família toda está correndo atrás, até a Pietrinha já está com 600 mil seguidores no Instagram, abalando corações. Então assim é muito louco, porque hoje tem que abastecer até a rede dela", declara.

Apesar do sucesso, o cantor reforça que ela não é obrigada a gravar os conteúdos para o Instagram, na verdade, a família faz de uma maneira muito natural e cheia de amor, para compartilhar aos seguidores o amor dessa relação. Biel ainda ressalta importância dos seus familiares na criação de Pietra.

"O tempo todo a gente faz isso com muito amor. A gente sabe onde quer chegar, já provamos um gostinho do que a gente pode conquistar. Isso dá foco. Hoje, uma filha de dois anos em casa, se não fosse essa rede de apoio que a gente tem, de coração, eu não estava soltando música. Faz toda diferença. É essencial mesmo!", revela.

'VALORIZAR ESSES MOMENTOS'

Sempre próximo da família, Biel adianta quais são os seus planos para comemorar o Dia dos Pais. O cantor revela que essa data é muito importante para ele e sua família, sendo motivo de alegria para o casal.

Este ano Biel celebra o seu segundo Dia dos Pais e menciona que a data é importante para estar próximo da família. O cantor compartilha que ainda não tem um local onde vai passar, mas adianta que será um momento para celebrar.

"Dia dos Pais é uma data muito importante, essa é minha segunda, terceira talvez, porque teve um ano com a Pietra na barriga. No Dia dos Pais com ela, agora, a gente tem que curtir isso, é o que a gente leva para vida, criar memórias, valorizar esses momentos",confira entrevista completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR BIEL NO INSTAGRAM: