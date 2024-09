Bianca Andrade faz reflexão sobre o mês de agosto: 'Altos e baixos'

Bianca Andrade usou as suas redes sociais para fazer uma longa reflexão sobre o mês de agosto e dar as boas-vindas para setembro

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. No último sábado, 31, a empresária fez uma reflexão sobre o mês de agosto.

Em sua conta no Instagram, Bianca publicou uma série de fotos que incluiu momentos com o namorado, trabalho e momentos com o filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred. Na legenda, a famosa refletiu sobre o mês que passou.

"Agosto me fez ainda mais corajosa, destemida e apaixonada pelos meus sonhos. É impressionante como amo me desafiar e esse mês foi prova disso. Desde trabalhar como nunca para o lançamento de Boca Rosa ser do jeito que merecemos (nós e vocês), quanto me dedicar cada vez mais na minha vida pessoal e familiar", começou ela.

Em seguida, Bianca comentou sobre o fato de o filho ter começado na escola. "Mês do meu filho dar um grande passo na vidinha dele: começar a escolinha!! Como eu imaginava, nosso neném brilhou tanto (claro que irei falar disso logo logo, ainda estou assimilando). Mais uma vez, precisei me dividir entre dirigir uma empresa incrível como a Boca Rosa e ser a melhor mãe para o meu pequeno sem me culpar até chorar (estou quase lá)".

Para concluir, a estrela celebrou a chegada de setembro. "De quebra, acho que nós nunca saímos tanto para jantar juntos, hein mamy e irmãos? Entao… eu já tive meses bem mais difíceis que agosto, posso dizer que entre altos e baixos, me mantive firme e confiante! (Chocada que estou me sentindo feliz mesmo, quando eu não estou nem escrevo textão). Agora venha setembro! Você será especial", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Primeiro dia na escola

Na quarta-feira, 28, Fred emocionou os seus seguidores no Instagram ao comentar sobre o primeiro dia de aula do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade. Na foto, compartilhada na rede social, o pequeno aparece dando tchau para seus brinquedos antes de ir para a escola.

"Meu Neneco cresceu e hoje será seu primeiro dia de aula. Fizemos essa brincadeira da foto e ele contou todo empolgado para os seus brinquedos que estava indo para a escolinha. Eu, obviamente, chorava de orgulho do outro lado do celular e talvez esteja até mais ansioso que ele", começou Fred.

Em seguida, Fred comentou que sempre estará com Cris em todas as fases. "Mas é gostosa demais a sensação de ver o seu filho crescendo e de registrar esse momento sabendo que irei lembrar dele para o resto da vida. Vai lá, meu filho, ou melhor, vamos lá meu filho. Assim como neste dia, papai sempre estará com você te apoiando e te passando confiança em todos os infinitos primeiros dias que você terá pela frente", finalizou.