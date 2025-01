The Vivienne, vencedora do RuPaul’s Drag Race, morre aos 32 anos

Drag queen que venceu a versão britânica do RuPaul’s Drag Race, The Vivienne faleceu neste final de semana: ‘Pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível'

A artista drag The Vivienne, que nasceu com o nome de James Lee Williams, morreu aos 32 anos de idade neste final de semana. A morte foi anunciada pelo representante dela, Simon Jones, por meio de um post nas redes sociais, mas não contou a causa da morte.

“É com imensa tristeza que informamos que nosso amado James Lee Williams - The Vivienne faleceu neste fim de semana. James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível. A família esta de coração partido pela perda do filho, irmão e tio. Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James conquistou na vida e na carreira. Não divulgaremos mais detalhes. Pedimos que a família de James tenha o tempo e a privacidade que precisa para processar e lamentar”, informaram.

The Vivienne ficou conhecida por ter sido a primeira vencedora do RuPaul’s Drag Race do Reino Unido. Ela também competiu na sétima temporada do RuPaul’s Drag Race All Stars.

Morte de Tiktoker

A influenciadora Beandri Booysen, que era conhecida nas redes sociais, como o TikTok, faleceu aos 19 anos. Ela compartilhava vídeos inspiradores para seus seguidores enquanto lidava com os efeitos de uma doença rara que causa o envelhecimento prematuro.

Beandri foi diagnosticada com Progéria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford, ainda na infância. Esta é uma doença genética rara que causa o envelhecimento precoce das células.

A morte da influencer foi confirmada pela mãe dela, Bea Booysen, nas redes sociais. “Em memória de Beandri Booysen. Nossa inspiração. É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Beandri, uma das jovens mais amadas e inspiradoras da África do Sul. Ela não era apenas conhecida por sua personalidade brilhante e risada contagiante, mas também foi a última pessoa sobrevivendo na África do Sul a viver com Progéria”, escreveu ela.

E completou: “Apesar dos desafios com os quais teve que lidar, Beandri irradiava esperança e alegria de vida. Ela era uma voz e símbolo da conscientização sobre a Progéria e outras necessidades especiais, e inspirou milhares de pessoas com seu espírito único. A família Booysen solicita privacidade durante este momento extremamente difícil enquanto processam a perda de sua amada Beandri. Mais detalhes sobre o funeral serão compartilhados posteriormente”.