Biah Rodrigues explica motivos de ter feito cesárea no parto dos gêmeos

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, explicou nas redes sociais o motivo de ter feito cesárea para ter os filhos gêmeos Zion e Angelina

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com o cantor Sorocaba, ela é mãe de Theo, de três anos, Fernanda, de dois, e dos gêmeos Zion e Angelina, de apenas um mês.

Nesta quarta-feira, 14, a digital influencer abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil no Instagram e explicou os motivos dos gêmeos terem nascido por meio de uma cesariano. Os filhos mais velhos vieram ao mundo de parto normal.

"Minha primeira cesárea. O Zion estava encaixado pronto para sair, mas a Angelina estava atravessada na barriga. Eu não tive escolha, mas cremos que foi a escolha certa", disse ela.

Vídeo do parto

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do cantor Sorocaba, surpreendeu ao mostrar o vídeo de como foi o nascimento dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Os bebês completaram um mês de vida nesta semana e ela comemorou com a exibição do vídeo do parto.

Nas imagens, Biah mostrou que teve um parto cesariana e que os bebês nasceram muito bem e tranquilos. Ela e o marido logo pegaram os dois no colo e os apresentaram para a família, que esperava em uma sala do lado da sala de parto.

Porém, vale lembrar que Biah Rodrigues teve complicações. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e precisou ir para a UTI por causa da pressão alta. Ela ficou internada por alguns dias antes de receber alta hospitalar com os filhos.

"Receber a notícia de que precisava ir para a UTI não foi fácil. No entanto, tínhamos uma palavra e isso nos sustentou!", disse ela em entrevista para a CARAS Brasil. Biah Rodrigues enfrentou momentos difíceis, mas já está ótima e só se recuperando no pós-parto ao lado dos pequenos conforme o esperado.