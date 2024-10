Bia Miranda exibe suposta barriguinha de grávida em nova foto

Bia Miranda, que supostamente está grávida do Gato Preto, compartilhou uma nova foto em suas redes sociais e mostrou a barriguinha saliente

Em suas redes sociais, Bia Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 10, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece sentada com um top roxo e um shorts jeans.

A famosa deixou a barriga bem à mostra e muitos internautas notaram que Bia já está com uma barriguinha saliente. "A barriguinha de grávida já está aparecendo", escreveu uma seguidora.

Ao que tudo indica, Bia Miranda está grávida de Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. O rapaz chegou a afirmar que Bia havia interrompido a gestação, mas ela negou. A famosa já é mãe de Kaleb, de quatro meses, com DJ Buarque.

Bia Miranda se pronuncia

A influenciadora digital Bia Miranda rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito dos rumores de que não estaria mais grávida. A informação passou a circular nas redes sociais após seu ex-namorado, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, alegar que ela teria interrompido a gestação.

Em conversa com a Quem, Bia desmentiu o ex-companheiro e negou a acusação. "Interrompi não, estou grávida ainda", declarou a ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV. Recentemente, Samuel confirmou em suas redes sociais o fim definitivo com a famosa.

Por meio de uma publicação em seus stories no Instagram, ele informou que a moça já teria seguido em frente e não estava mais grávida. "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha", disse.

O ex-casal anunciou publicamente o fim da união no último fim de semana. Pouco tempo depois, Bia revelou que estava grávida do ex-namorado. A influenciadora já é mãe do pequeno Kaleb, de quatro meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.