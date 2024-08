Bia Miranda concorda com crítica de internauta ao ex-namorado, Buarque: 'Promove ódio para ela'

O DJ Buarque e Bia Miranda anunciaram o fim do relacionamento pouco antes do filho, Kaleb, completar 2 meses e se envolveram em polêmica

Depois de ser alvo de críticas à maternidade, Bia Miranda concordou com críticas de uma internautas ao DJ Buarque, de quem se separou recentemente e tem Kaleb, o filho de 2 meses, nesta segunda-feira (26). Em uma publicação do X (antigo Twitter), a usuária apontava que era Buarque o principal culpado pelo hate em Bia, por causa de postagens com o bebê, que seriam uma tentativa de transmitir a imagem de "bom pai".

"Quem mais está promovendo o hate para ela (Bia) é o próprio pai do filho dela. Ele diz que está tudo bem, mas indiretamente deixa o povo atacá-la, sendo que ela disse que foi ele que terminou e saiu para a balada no primeiro dia", disparou a internauta.

Vale lembrar que Bia recebeu críticas por aparecer em um vídeo de Maya Massafera em uma balada de São Paulo, onde ela esteve por causa de um trabalho. Enquanto isso, Kaleb ficou sob os cuidados de uma babá e do pai, no Rio de Janeiro.

"O povo critica ela e abraça o "paizão" (não que ele não seja), mas ele grava tudo e ela não. As pessoas vivem de internet e eu acho horrível isso. Sempre pesa mais para a mulher, não adianta. Ele fez a mesma coisa, porque ele não deixava de sair quando o menino nasceu", apontou ainda a usuária do X.

Em seguida do desabafo da seguidora, Bia Miranda respondeu: "Disso, eu sei. Mas, vamos fingir demência", alfinetou Bia.

Disso eu sei, mas vamos fingir demência — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) August 26, 2024

Bia Miranda volta ao Rio de Janeiro e alfineta haters

No último sábado (24), a Bia voltou para a nova casa no Rio de Janeiro, onde está vivendo desde a separação. Em um story, a influenciadora mostrou que havia colocado o filho para dormir e aproveitou para responder as críticas sobre a maternidade:

"Pronto! Agora virei uma boa mãe, só porque postei foto? Saiam desse mundo da internet, gente. A vida aqui não é o que as pessoas postam. A realidade é outra", alertou a influenciadora.