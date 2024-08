Jennifer Lopez revela motivo de sua separação com Ben Affleck: ‘Irreconciliáveis’

Jennifer Lopez abre o jogo sobre o motivo de sua separação e toma decisão sobre divisão de bens e dívidas com Ben Affleck, diz site

No início da semana, Jennifer Lopez colocou um ponto final nos meses de rumores ao formalizar o pedido de divórcio de Ben Affleck. Agora, a revista People teve acesso aos documentos oficiais da separação, nos quais a cantora detalha as principais razões para o rompimento e toma decisões sobre a divisão de bens do casamento, que durou dois anos.

De acordo com a revista, Jennifer atribuiu o divórcio a "diferenças irreconciliáveis". Embora não tenha entrado em detalhes sobre as causas, ela deixou claro que o casamento realmente chegou ao fim, solicitando a retomada de seu nome de solteira. Além disso, a artista deu instruções para a partilha de bens e dívidas, que ainda precisam ser apuradas.

"A natureza e a extensão exatas dos ativos e obrigações de propriedade separada são desconhecidas pela requerente neste momento. A requerente reserva-se o direito de alterar esta petição quando isso for apurado", Jennifer teria informado que ela e seu ex-marido ainda precisam apurar e definir a partilha das propriedades e dívidas do casal.

No documento, a cantora também esclareceu que nem ela nem o ator têm interesse em solicitar pensão alimentícia. Vale lembrar que antes de ter acesso aos documentos do divórcio, a People conversou com uma fonte próxima ao casal, que detalhou o motivo do fim e também revelou o real estado da cantora após a separação.

"Ela se esforçou muito para fazer as coisas funcionarem e está de coração partido. Os filhos são uma prioridade absoluta, como sempre foram", disse o informante, que explicou o motivo do rompimento: "Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu a ela nenhum sinal de que quer continuar o casamento", afirmou.

Pedido de divórcio

Os rumores de uma possível separação começaram em maio. De acordo com a People, nesta terça-feira, 20, a cantora pediu o divórcio de Ben Affleck pouco mais de dois anos após o casamento, que aconteceu em julho de 2022. Jennifer Lopez entrou com o pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e listou 26 de abril de 2024 como a data da separação.