Ben Affleck se pronuncia sobre boato de novo namoro após separação

Kick Kennedy, a cunhada de Giulia Be, foi apontada como o novo affair de Ben Affleck após o divorcio com Jennifer Lopez ser finalizado

Parece que a fila ainda não andou para Ben Affleck após o divorcio com Jennifer Lopez. Depois da confirmação do divorcio, o nome Kick Kennedy,irmã de Conor Kennedy e cunhada de Giulia Be, se tornou popular depois de ser apontada pelo Page Six, como o novo affair do ‘Batman’, mas parece que o suposto casal não passa de um boato.

A representante do ator garantiu à People, nesta terça-feira, 27, que o astro e a filha de Robert F. Kennedy não são um casal. "Não há verdade em nada disso. Não sei se eles se conhecem", disse Jen Allen.

Na segunda-feira, 26, o bota surgiu após várias fontes disseram à publicação que Affleck e Kick, de 36 anos, tinham "passado um tempo juntos", e que estavam ligados desde meados de junho.

Quem é Kick Kennedy

Além de irmã de Conor Kennedy, a atriz e ativista Kathleen Kennedy, conhecida apenas como Kick, é filha do milionário Robert F. Kennedy Jr. A família dela é fortemente ligada ao nome de John F. Kennedy, presidente dos EUA, que foi assassinado em 1963, durante uma comitiva na cidade de Dallas, no Texas.

O nome dele é uma homenagem a uma antepassada da família Kennedy, Kathleen Kick Kennedy, que foi considerada uma rebelde na família pelo fato de ter se casado com um homem protestante sendo católica. Ela morreu aos 28 anos após um acidente de avião na França, pouco depois de perder o marido para a guerra.

Jennifer Lopez revela motivo de sua separação com Ben Affleck

