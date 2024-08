Antes de suposto affair, cunhada de Giulia Be tinha 'crush' em Ben Affleck

Kick Kennedy, a cunhada de Giulia Be, foi apontada como o novo affair de Ben Affleck após o fim do casamento com Jennifer Lopez

Kick Kennedy, irmã de Conor Kennedy e cunhada de Giulia Be, se tornou popular nas últimas horas, apontada pelo Page Six, como o novo affair de Ben Affleck, que tornou público o fim do casamento com Jennifer Lopez recentemente. Segundo fontes do portal, o suposto casal foi visto frequentando locais badalados de Beverly Hills. Nesta segunda-feira (26), o veículo norte-americano ainda pontuou que Affleck seria o "crush platônico" de Kick, antes dos dois se conhecerem.

"O crush celebridade platônico de Kick sempre foi o Ben ", revelou um insider ao Page Six. Ainda segundo ele, Kick tem uma boa reputação entre as personalidades famosas dos Estados Unidos. Isso se deve ao fato da atriz e ativista ser uma boa parceira, que gosta de ter tempo de qualidade com pessoas de seu convívio.

De acordo com o portal, Kick e Ben tinham a ideia de manter a relação por baixo dos panos, no entanto, o suposto casal foi visto juntos em um hotel luxuoso de Beverly Hills, na Califórnia, e em uma boate frequentada por celebridades e pessoas influentes no país.

No momento, Kick e Ben mantiveram silêncio sobre o suposto affair ao serem procurados pelo Page Six.

Quem é Kick Kennedy

Além de irmã de Conor Kennedy, a atriz e ativista Kathleen Kennedy, conhecida apenas como Kick, é filha do milionário Robert F. Kennedy Jr. A família dela é fortemente ligada ao nome de John F. Kennedy, presidente dos EUA, que foi assassinado em 1963, durante uma comitiva na cidade de Dallas, no Texas.

O nome dele é uma homenagem a uma antepassada da família Kennedy, Kathleen Kick Kennedy, que foi considerada uma rebelde na família pelo fato de ter se casado com um homem protestante sendo católica. Ela morreu aos 28 anos após um acidente de avião na França, pouco depois de perder o marido para a guerra.