Separação, suspeita de traição e novo romance: a vida amorosa de Belo em 2024

Após término de casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, Belo mergulhou em novos projetos artísticos e finaliza ano com novo romance

Belo (50) e Gracyanne Barbosa (41) anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril desse ano e surpreenderam os fãs com a decisão. Rumores de traição por parte da musa fitness vieram à tona, mas a suspeita foi desmentida por Gracyanne no documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado em novembro. Com a separação, o cantor mergulhou em novos projetos, mas termina o ano com novo romance para dar gás à vida amorosa.

Término conturbado?

O relacionamento de Belo e Gracyanne teve início em 2007, quando a musa fitness ainda era dançarina do grupo Tchakabum. Na época, muitos rumores sobre a moça ser o pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo movimentaram os tabloides. Repetindo o ocorrido, o término de 2024 também teve a suposição de uma traição, dessa vez, por parte de Gracy com seu personal trainer, Gilson de Oliveira (39).

Os rumores de um romance entre os dois que ocasionaram o fim do casamento com Belo bombaram, mas a verdade veio à tona em pouco tempo: o casal já estava separado oito meses antes de tornarem o anúncio público, mas ainda viviam na mesma casa. Foi nessa época, segundo a famosa, que ela se envolveu com o personal.

No documentário sobre a vida de Belo, a ex-esposa soltou o verbo sobre o que afastou o casal. "Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'Ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes", desabafou.

"Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'Poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", compartilhou sobre a intimidade dos dois como casal.

Mesmo com as ressalvas, a dupla mantém uma boa convivência e amizade. O cantor, inclusive, tirou um momento do Natal para passar ao lado da família da ex-esposa — mesmo estando com uma nova namorada, como apontam os rumores.

Um novo amor

Rayane Figliuzzi, nova namorada de Belo, tem 27 anos e mais de 180 mil seguidores no Instagram. A influencer também é empresária, dona de uma marca de moda para a praia e costuma posar frequentemente com as peças para divulgar os modelos.

A confirmação do relacionamento veio com a participação de Rayane em um cruzeiro musical comandado pelo cantor. A moça se hospedou em uma cabine de luxo e ganhou o apelido de "primeira dama".

Leia também: