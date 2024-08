A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos com o marido, Gustavo Theodoro, e os filhos, Ayla, Antônio e Álvaro

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para compartilhar alguns cliques com a sua família. Ela encantou os fãs ao surgir com o marido e os três filhos.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital aparece sorridente com o marido, Gustavo Theodoro, a primogênita, Ayla, de dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, de oito meses.

Na legenda da publicação, Bárbara se declarou para a família. "Amores da minha vida", escreveu a loira, recebendo diversos elogios nos comentários. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Lindos demais", escreveu outra. "Que amor", falou uma fã. "Que crianças lindas! Tem muito a quem puxar", comentou mais uma.

Recentemente, Bárbara postou um ensaio fotográfico dos filhos gêmeos e falou sobre eles serem diferentes na aparência e na personalidade. Segundo a mamãe, Antônio é "mais tímido", já Álvaro "é do povão".

Confira:

Bárbara Evans mostra evolução da cicatriz de cirurgias plásticas

No começo do mês, Bárbara Evans mostrou como está a recuperação de seu corpo 44 dias depois de fazer três cirurgias plásticas, após dar à luz aos filhos. A vencedora de A Fazenda 6 passou por uma mamoplastia, uma abdominoplastia e lipoaspiração em diferentes partes do corpo e mostrou mais da evolução em seu Instagram.

"Tem que ficar com o negocinho do umbigo até ele fechar, porque 'fez' um umbigo novo. A cicatriz está clareando aos poucos e, logo, vai estar belíssima. Lembrando que não tem nem 2 meses da cirurgia, é assim mesmo", contou.

No final de junho, a modelo se submeteu a uma mamoplastia, para alterar o volume e o formato dos seios, a abdominoplastia, que remove o excesso de gordura e pele do abdome, e pela lipoaspiração, para retirar a gordura de diferentes partes do corpo. Na época, ela registrou em um vídeo como estava o corpo. Confira!