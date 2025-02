Bárbara Coelho comove ao falar sobre a morte da mãe: 'Cuida de nós'

A jornalista esportiva Bárbara Coelho, da TV Globo, comunicou a morte de sua mãe, Maria Inês Pandolfi Coelho, nas redes sociais

Bárbara Coelho usou as redes sociais para se despedir de sua mãe, dona Maria Inês Pandolfi Coelho, que morreu nesta segunda-feira, 24, aos 67 anos. Ela estava lutando contra um câncer.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista esportiva da TV Globo compartilhou uma foto das duas juntas e escreveu uma comovente mensagem. "Eu nunca tive dúvidas de onde vim. Tem muito de você em nós. Da "bravura", da luta e da capacidade de mudar a rota, vou honrar sua história. Se derramar lágrimas de saudade são uma realidade, eu abraço suas palavras "vou cuidar de você onde estiver. Você nunca estará sozinha" choramos e nos abraçamos por um tempo em meio a certeza que tempo havia se encurtado", começou o texto.

"Vou me manter forte, não como os clichês baratos sugerem, de que força, a qualquer custo é mérito. Vou me manter de pé porque vim de você. Porque vamos nos reencontrar. Porque sei que nossa família no céu te recebe de braços abertos. Não entendo a razão de tudo, e me poupo entender. Tenha certeza que aqueles valores cultivados dentro da nossa casa e ensinados por você vão sempre morar em mim. Te dou minha palavra. Você sabe que nós não fugimos da responsabilidade e não vai ser agora. Mãe e pai, agora juntos, cuida de nós. Até breve. Com amor, Binha", finalizou.

Já nos Stories, Bárbara agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos amigos e fãs. "Muito obrigada pelas mensagens carinhosas. Dona Inês vivia aqui nesse Instagram e via tudo. Sempre que recebia um carinho ficava emocionada e passava dias lendo. Foram meses de muita, muita luta e ela descansou", disse a apresentadora.

Confira:

Uma publicação compartilhada por Bárbara Coelho (@barbarapcoelho)

Bárbara Coelho rompe barreiras e se transforma em referência no jornalismo esportivo

Coragem é a palavra que melhor define Bárbara Coelho. Na adolescência, ela saía escondida de casa, no Espírito Santo, para ir ao Rio de Janeiro assistir aos jogos no Maracanã. Em 2010, vendeu o carro para ir à África do Sul fazer uma cobertura independente da Copa do Mundo para seu blog, apostando que a experiência enriqueceria seu currículo. E os esforços deram frutos! A jornalista acaba de participar da cobertura do Jogos Olímpicos de Paris pela TV Globo, mas antes de embarcar nessa jornada parisiense, a apresentadora do Esporte Espetacular recebeu CARAS em seu apartamento, no Rio. Carismática e cheia de autoconfiança, ela refletiu sobre o machismo e a presença feminina no esporte. Confira a entrevista!

