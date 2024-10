Babu Santana se despede de Maguila após estrelar filme do lutador: ‘Nosso heroi’

Após estrelar filme nunca lançado sobre a vida de Maguila, Babu Santana revela memórias especiais e se despede do ex-boxeador

Na última quinta-feira, dia 24, o ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, faleceu aos 66 anos. Em suas redes sociais, várias celebridades prestaram homenagens, incluindo Babu Santana. Após estrelar um filme inédito sobre a vida do lutador, ele compartilhou memórias especiais e se despediu de seu “herói”.

Em seu perfil no Instagram, Babu compartilhou uma sequência de fotos do boxeador e incluiu uma selfie ao lado dele nos bastidores do filme. Na legenda, o ator publicou uma homenagem em uma carta aberta e contou como foi interpretá-lo para os cinemas: “MAGUILA é representatividade, é força, é luta, é resiliência e resistência”, iniciou.

“E é com muita tristeza e pesar que venho escrever esse adeus… Eu não estava pronto para sua partida. Um homem querido, do bem, inteligentíssimo e muito bem humorado. Quem teve a sorte de te conhecer de perto sabe o grande homem que você foi. E eu tive essa sorte”, o artista abriu seu coração sobre o encontro com Adilson.

“Lembro do dia em que você soube que eu iria te interpretar e você disse: “Que bom que é ele, porque é bonito igual a mim”. E tantas outras lembranças especiais que ficaram guardadas.Eu e Josmar queríamos tanto que você pudesse ver o filme… pra nós é uma tristeza você não ver sua homenagem em vida”, afirmou sobre a cinebiografia.

“Mas aqui, continuaremos perpetuando sua história para que ela jamais seja esquecida. Vamos celebrar sua vida da forma que você merece. SUA HISTÓRIA É ETERNA! Você não foi campeão só nos ringues, foi campeão na vida. Pra sempre será nosso heroi. Meus pêsames aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz Adilson”, ele finalizou.

Vale lembrar que Babu Santana anunciou o projeto no início de 2020. Na ocasião, ele realizou uma live em suas redes sociais, celebrando a homenagem ao lutador em vida. Durante a transmissão, o ator revelou que começaria a se preparar e que precisaria perder 20 kg para o papel. No entanto, o filme nunca foi finalizado ou lançado.

De acordo com as informações divulgadas sobre o filme, a cinebiografia contava a história de Maguila desde a infância até seus 17 anos de lutas. Ele competia na categoria de peso-pesado, mas foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica em 2013, em decorrência dos golpes na cabeça que sofreu ao longo da carreira.

Maguila será enterrado em São Paulo:

O último adeus para o ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, acontece nesta sexta-feira, 25, em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), das 8h às 12h. O velório será aberto ao público. Logo em seguida, o corpo vai seguir em cortejo para São Caetano do Sul, onde haverá um cerimonial.

