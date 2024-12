Atriz se revolta ao ser dada como morta em ritual espiritual

A atriz mexicana Marcela Alcáraz foi dada como morta ao ser confundida com outra atriz homônima. Ela veio à público para desmentir

A atriz mexicana Marcela Alcaraz foi dada como morta nesta semana e o assunto repercutiu internacionalmente. Porém, ela está viva e bem! Depois de ver o seu nome nas manchetes dos jornais, ela apareceu na internet para desmentir a suposta morte e dizer que foi confundida com uma mulher com o nome muito parecido com o seu.

"Estou viva e bem. Sigo em casa com a minha família. Esta falsa notícia foi um grande impacto para mim e para meus entes queridos, principalmente meu filho pequeno", disse ela.

A atriz que morreu se chama Marcela Alcázar Rodríguez. Ela faleceu na quinta-feira, 5, em decorrência de uma broncoaspiração após ingerir uma substância a base de veneno de rã amazônica. A morte dela aconteceu durante um ritual de limpeza espiritual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Alcaraz (@marcelalcaraz.m)

A morte da atriz com 'vacina do sapo'

A atriz mexicana Marcela Alcázar Rodríguez morreu aos 33 anos de idade após passar por um ritual espiritual em Durango, no México. De acordo com a imprensa local, ela faleceu em decorrência do contato com a ‘vacina do sapo’, que é um tipo de veneno do animal.

Segundo os sites Uno TV e Proceso, ela participou de uma cerimônia Kambô, que usa o veneno da rã amazônica kambô para ser aplicado em pequenas queimaduras no corpo da pessoa.

A atriz teve efeitos colaterais, como vômito e diarreia, e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e veio à óbito. Agora, a polícia investiga os detalhes sobre o que aconteceu para a jovem morrer no ritual.

A morte dela foi confirmada pela produtora Mapache Films, na qual ela trabalhou em alguns projetos. “É com profundo pesar que lamentamos o falecimento da nossa querida companheira e amiga Marcela Alcázar Rodríguez. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em nossa comunidade. Sua dedicação, alegria e compromisso marcaram profundamente aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. Enviamos nossas condolências para sua amiga e amigos. Lembraremos para sempre com carinho e gratidão”, escreveram.