Atriz de Eu, a Patroa e as Crianças impressiona ao celebrar 15 anos da filha

Jennifer Freeman, que ficou famosa ao interpretar Claire Kyle em Eu, A Patroa e As Crianças, surpreendeu ao compartilhar fotos ao lado de sua filha

Lembra da Jennifer Freeman? A atriz, que ficou famosa ao interpretar Claire Kyle, filha do casal Michael e Janet Claire da 2ª Temporada à 5ª temporada de Eu, A Patroa e As Crianças, surpreendeu os internautas ao compartilhar fotos ao lado de sua filha, Isabella, que completou 15 anos. A menina é fruto de seu antigo casamento com o ex-jogador de NBA Earl Watson.

Nas imagens, a atriz compartilhou alguns momento da celebração. "Obrigado por todos os parabéns e a todos os que tornaram o aniversário da Isabella especial! Feliz aniversário, Isabella. Você é tão amada", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, vários brasileiros mencionaram uma cena do seriado em que Michael, personagem interpretado por Damon Wayans, fala para a filha Claire que ela só poderá sair para um encontro em 2025. “01/01/2025 a liberdade vai CANTAR!”, disse uma.

"Faltam 86 dias Claire, logo vc pode sair com o Tony", brincou outra. "Nossa a filha dela parece ser irmã mais nova. Super lindas", elogiou uma terceira. "Mais uma gringa sendo traumatizada pelos brasileiros por causa de meme que não entende", opinou outra pessoa.

Veja a publicação:

