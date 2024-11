Ator de The Office mostra casas destruídas após incêndio

Rainn Wilson, ator de The Ofice, mostrou em suas redes sociais a destruição causada por um incêndio florestal que ocorreu na California

Nesta segunda-feira, 11, Rainn Wilson, ator que interpretou Dwight na série The Office, compartilhou um vídeo em suas redes sociais e mostrou o seu bairro destruído após um incêndio florestal.

O artista morta no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, e sua casa teve a suíte principal destruída. Além disso, o resto do imóvel ficou coberto por fuligem e com buracos no teto.

"Que semana! Estou em Los Angeles para uma peça de teatro, mas nossa casa quase pegou fogo no incêndio do condado de Ventura. Foram mais de 130 casas perdidas e outras centenas afetadas. A nossa foi severamente queimada, mas conseguimos salvá-la. Alguns dos nossos vizinhos não conseguiram", começou ele.

Em seguida, Rainn fez um agradecimento para a esposa. "Deixo o meu agradecimento à minha esposa, que evacuou nossos animais, como os porcos, conforme o fogo tomou conta da montanha. Foi uma loucura! Faz parte da experiência humana, você passa a ter muita empatia depois de passar por algo assim", afirmou.

Morte

O ator Ewen MacIntosh faleceu aos 50 anos de idade. Ele ficou conhecido por ter atuado na série The Office, que foi um sucesso mundial da TV britânica. De acordo com a imprensa internacional, a morte dele foi anunciada pelo seu amigo Ricky Gervais por meio do X, antigo Twitter.

“Notícia extremamente triste. O nosso muito engraçado e adorável Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como Big Keith do The Office, faleceu. Absolutamente original. Descanse em paz”, disse ele nas redes sociais.

A equipe de Ewen informou que ele morreu pacificamente, mas não revelou a causa da morte. O corpo dele será cremado em uma cerimônia privada para a família.

O ator Ed Scott também fez uma homenagem para o amigo falecido. “Estou completamente arrasado com a perda do meu grande amigo. Ele pode ter um rosto famoso e conhecido por milhões como Keith do The Office, mas a pessoa dentro dele é de quem mais me lembrarei. Obrigado pelo incrível cuidado e amor da maravilhosa equipe médica e das enfermeiras que cuidaram dele quando ele trouxe um sorriso aos seus dias. Eu vi que a empatia e o cuidado que tiveram com ele foram reconfortantes durante os momentos mais difíceis e serei eternamente grato todos os dias. Sentirei muito a sua falta, companheiro”, disse ele.

