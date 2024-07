Atleta Sasha Zhoya é autorizado a usar saia na abertura das Olimpíadas

Após ser pressionado, o Comitê Olímpico e Esportivo Nacional da França autorizou que o corredor Sasha Zhoya usasse a saia do uniforme cerimonial

O atleta Sasha Zhoya mobilizou discussões entre o Comitê Olímpico e Esportivo Nacional da França (CNOSF) e a marca responsável pelo uniforme cerimonial francês, a Berluti, após pedir para usar a saia oficial durante a abertura dos Jogos de Paris. A organização aprovou o uso da peça e Sasha se mostrou surpreso por ser o único homem da Delegação a pedir para vestí-la.

Desde a prova da farda, o atleta já havia mostrado interesse em usar saia, apontando que não aceita rótulos sobre o que é "feminino ou masculino": "

Penso que se as mulheres vão usar a calça, homens podem usar a saia... 2024! Agora não há o que é masculino ou feminino na moda. Sou o primeiro a pedir uma saia?", disse ele, em um trecho do documentário Au Coeur des Jeux, transmitido pelo canal France 2.

Após ser autorizado a vestir a saia, o atleta ainda pediu por uma calça para ter mais opções na hora de vestir o traje, já que ele será usado na abertura e no encerramento. No entanto, a equipe de produção que o acompanhava revelou que cada atleta deveria escolher por uma só peça de cada tipo.

Quem é Sasha Zhoya?

Sasha nasceu na Áustria, mas tem nacionalidade francesa e descedência zimbabwana e autraliana. O atleta compete pela França, que neste ano é país-sede das Olimpíadas. O corredor é especialista nas provas com barras.

Além do amor pelo esporte, Sasha também é conhecido no meio da moda por apresentar o próprio senso de estilo. Sua notoriedade foi tanta que ele se tornou embaixador da marca de luxo Dior.

Uniforme cerimonial brasileira polemiza nas redes

Enquanto Sasha parece satisfeito com a autorização do Comitê Francês, no Brasil, internautas se revoltaram com a confecção do uniforme brasileiro, que seria muito simples ou impróprio para um evento tão grande como as Olimpíadas: "Look podre. Sem sal, não orna em nada, feio!", apontou um internauta no X (antigo Twitter).

O vestuário também desagradou Márcia Fu, que já representou o Brasil como parte do time feminino de vôlei: "Isso é do Brasil? Como assim? Esse negocinho jeans? Não gostei desse saião até embaixo... Fala sério, isso representa o Brasil?".