Atacada por não ter filhos, Kamala Harris é madrasta amorosa em casa; conheça relação

Kamala Harris ganhou apelido dos enteados e é amiga da ex-esposa de seu marido; saiba mais sobre a possível candidata democrata nas eleições dos EUA

Kamala Harris (59) tem recebido diversos ataques desde que se tornou favorita a representar o partido democrata nas eleições dos Estados Unidos, com a desistência de Joe Biden (81) na corrida presidencial. Além de insultos racistas e sexistas, ela tem sido massacrada por não ter filhos biológicos —mesmo sendo uma madrasta amorosa com seus dois enteados.

A vice-presidente começou a namorar o advogado Douglas Emhoff (59) em 2013, pai divorciado de Cole e Ella. À época, Kamala Harris, que também é filha de pais divorciados, escolheu levar o relacionamento com calma, pois tinha receio de entrar na vida das crianças antes de ter a relação estabelecida. "Não queria decepcioná-los", afirmou ela, em um ensaio de 2019 para a revista Elle.

O casal então esperou vários meses para que Harris conhecesse os futuros enteados, e, quando aconteceu, os irmãos "não poderiam ter sido mais receptivos", como conta a política. Logo eles se tornaram um trio e desenvolveram uma relação amorosa.

Em 2014, ano em que Harris e Emhoff se casaram, Cole e Ella decidiram dar um apelido especial para a vice-presidente. "Não gostávamos do termo 'madrasta'. Em vez disso, eles criaram o nome 'Momala' [junção da palavra 'mom', mãe em português, e Kamala]", contou ela no X (antigo Twitter).

"De todos os títulos que já tive, Momala é o meu favorito", declarou ainda a política, que descreve seus enteados como: "crianças brilhantes, talentosas e engraçadas que se tornaram adultos notáveis". "Eu já estava viciada em Doug, mas acredito que foram Cole e Ella que me atraíram", acrescentou.

Para além da boa relação com os enteados, Harris também se tornou amiga da ex-esposa de seu marido, a produtora Kerstin Emhoff (57). As duas se tornaram uma dupla e passaram a acompanhar as competições de natação de jogos de basquete de Ella. "Às vezes brincamos que nossa família moderna é quase funcional demais", escreveu.

Em outras ocasiões, Kamala Harris também já agradeceu ao apoio de Cole e Ella e os chamou de "fonte infinita de amor e pura alegria". A política não esconde o carinho que sente pelos dois. "Meu coração não estaria inteiro, nem minha vida completa, sem eles."

JOE BIDEN APOIA CANDIDATURA DE KAMALA HARRIS

Neste domingo, 21, Joe Biden desistiu da reeleição após duras críticas no cenário político dos EUA. Após anunciar a saída da corrida eleitoral, ele fez uma publicação nas redes sociais para demonstrar o seu apoio para a indicação de Harris para o posto de candidata do seu partido.

"Meus colegas Democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como Presidente durante o resto do meu mandato. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente", começou no X.

"E foi a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas –é hora de nos unirmos e derrotar [Donald] Trump. Vamos fazer isso."

CONFIRA FOTO DE KAMALA HARRIS AO LADO DE SEUS ENTEADOS: