Ary Fontoura nega romance com fã e justifica foto: 'Era pra mandar pra mãe'

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Ary Fontoura nega romance do ator com jovem após foto viralizar nas redes sociais e propagar fake news

Uma foto do ator Ary Fontoura (91) ao lado de um rapaz mais novo viralizou recentemente e causou o maior alvoroço nas redes sociais. Por causa do clique, o eterno coronel Arthur da Tapitanga, personagem icônico da novela Tieta (1989), foi alvo de especulações sobre um relacionamento amoroso com o jovem.

A CARAS Brasil conversou com a assessoria de imprensa do veterano, que explicou que o registro é antigo e que foi feito em um restaurante, dentro de um shopping no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Um rapaz, que estava no Outback, pediu para tirar uma foto para mandar para a mãe. Estávamos jantando. Seu Ary é um cara muito tranquilo e tira foto com todos que pedem, mesmo se estiver jantando ou fazendo um lanche. Então, é normal esse tipo de coisa acontecer", diz o assessor de imprensa do artista.

Em entrevista ao jornal O Globo, Ary Fontoura lamentou: "O mundo está esquisito e cheio de ciladas. Essa foto deve ter mais quatro meses. Que bom que continuou arrasando corações (risos). Querer lacrar com fotos de fã, não dá né? Tem um ditado que 'ninguém atira pedra no nada'. O X só tem isso, uma pena".

Uma postagem no X (antigo Twitter) mostra o ator em uma foto ao lado de um jovem. A publicação, com mais de 4 milhões de visualizações, afirma que o rapaz, aparentemente 70 anos mais jovem, seria namorado do artista.