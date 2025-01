Atrasado, Gil do Vigor corre para não perder voo no RJ e acena para os fãs

O economista e ex-BBB Gil do Vigor é clicado nesta quarta-feira, 22, às pressas para não perder embarque no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

O economista e ex-BBBGil do Vigor, de 33 anos, foi clicado nesta quarta-feira, 22, atrasado para um embarque no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o influenciador foi clicado às pressas pelos corredores do local e correu para não perder o seu voo. Mesmo atrasado, ainda sim, Gil não perdeu a simpatia. Nas imagens é possível ver que o famoso acenou, sorridente, para fãs e fotógrafos presentes.

Gil optou por um look simples e confortável para viajar. O ex-brother foi clicado usando uma camiseta branca, uma bermuda em tom terroso e um chinelo de dedo na cor branca. Para acompanhar o forte calor na cidade carioca, o influenciador foi clicado com uma garrafa de água, e também, com as suas bagagens.

Confira, abaixo, imagens do momento:

Gil do Vigor chega correndo para embarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Foto: Priscila Silva /AgNews

Gil do Vigor revela quantas casas comprou após ficar milionário

Gil do Vigor ocupou a quarta posição no BBB 21, da Globo, e se tornou milionário após o reality show. Isso porque o economista fez a sua fortuna por meio de contratos publicitários e ao assinar o contrato com a Globo para ser comentarista na programação de entretenimento. Agora, ele revela quantas casas conseguiu comprar após a fama. Confira!

