Após separação com Belo, Gracyanne Barbosa avalia relacionamentos em 2024

'Gerou entretenimento o ano todo', disse Gracyanne Barbosa; a musa fitness desabafou sobre a questão nas redes sociais neste domingo, 08

Na noite do último domingo, 08, Gracyanne Barbosa apareceu nas suas redes sociais para compartilhar uma reflexão a respeito do estado da sua vida amorosa em 2024, ano em que ela se separou do cantor Belo após 16 anos juntos.

A musa fitness surgiu nos Stories do seu perfil do Instagram para divulgar uma declaração polêmica. "Terminei o ano solteira, mas minha vida amorosa gerou entretenimento o ano todinho", publicou, fazendo referência às polêmicas em torno da sua intimidade após o divórcio do cantor. Veja:

Foto: Reprodução / Instagram

Ainda em seus stories, a influenciadora separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos. Por meio de seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para esclarecer.

Em meio às questões, um seguidor quis saber como ficou a relação de Gracyanne com a família de Belo após o fim do casamento de 16 anos. De acordo com a influenciadora, ela sempre se deu muito bem com os familiares do cantor e isso não mudou depois do divórcio. Gracy, inclusive, já compartilhou diversas vezes fotos ao lado da ex-sogra, dona Terezinha, além de ter realizado uma festinha surpresa em seu aniversário.

"Está normal! Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, aproximar, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance. Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma ‘família’. Da minha parte será sempre esse ‘sentimento'", respondeu a musa fitness.

Belo reage após falas da ex, Gracyanne

Recentemente, o cantor Belo se pronunciou após o depoimento de sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, repercutir na internet. Ela participou do documentário sobre a vida dele no Globoplay e criticou a postura dele em alguns assuntos, como quando disse que ele mente compulsivamente, que ele passou a mansão deles para um terceiro e que ele não era um bom pai.

Agora, ele se defendeu e disse que existe mágoa nas separações. "Meu documentário não é 'chapa branca'. Não fiz o documentário para me exaltar. Eu fiz um documentário para contar toda a minha história, tudo o que passei e que sofri. Mas os depoimentos que estão lá, da ex-mulher e tudo mais, só uma análise que eu vou fazer: se fosse em outro momento, essa fala seria dessa forma?", disse ele no podcast Podpah; confira mais detalhes!