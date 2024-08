Após retirada de tumor, Rodrigão ganha declaração de Adriana Sant'Anna

Depois de cirurgia delicada devido a um sangramento no rim e fígado, Rodrigão segue hospitalizado, mas deixou o CTI nesta sexta-feira, 30

Após um sangramento intra-abdominal, no dia 23 de agosto, o ex-BBB Rodrigão descobriu um tumor na glândula suprarrenal do lado esquerdo e precisou passar por "cirurgia definitiva", confirmada por seu médico, Antônio Vieira, nesta sexta-feira, 30.

Doze horas após a realização do procedimento, Rodrigão já deixou o Centro de Terapia Intensivo (CTI) e seguiu para o quarto do hospital, onde segue em recuperação. Neste sábado,31, Adriana Sant'Anna usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo antigo do casal, em que os dois aparecem dançando no quarto juntinhos, em clima de romance, e fazer uma reflexão.

"Sou apaixonada por ele, por sua alegria e por sua vontade de viver. Rodrigo é como esse vídeo que nunca postei: UM HOMEM FELIZ! Ele liga uma música alta do nada e dança, ele AMA enlouquecidamente quem toma um cafezinho e tá arrasado porque precisará parar com o café por um longo tempo. Como me fez sorrir esse vídeo", escreveu.

Ela ainda aproveitou o momento para dar alguns conselhos a outros casais. Vale lembrar que Adriana e Rodrigão são casados desde 2015 e estão juntos desde o BBB 11.

"Não briguem por motivos bobos; não se separem porque o casamento caiu na rotina; não sejam tão duros e exigentes um com o outro; se amem; se beijem; se abracem; e se permitam viver novos desafios juntos. Como é bom ter alguém pra amar e ser pai dos seus filhos. Reconstrua seu casamento na rocha de Deus, se for preciso. Mas não desista! Voltem a se amar como adolescentes. Se permitam viver um amor forte outra vez!", disse.

Ela finalizou a reflexão com uma nova declaração de amor. "Como eu amo ser casada com meu amor! Vocês não imaginam a vontade que estou de voltar pra nossa casinha e poder viver mais momentos como esses... com ainda mais intensidade, frequência e vontade! Ele é o amor da minha vida!", finalizou.

Saiba como está a saúde de Rodrigão após cirurgia delicada

Na última sexta-feira, 23, o ex-BBB Rodrigão foi internado às pressas nos Estados Unidos devido a um sangramento no fígado e rim. Segundo os médicos, ele passou por um procedimento de embolização para controlar o sangramento e, após a intervenção, permaneceu em observação para um tratamento mais detalhado.

Apesar do atendimento, os especialistas ainda não identificaram a causa exata do tumor. Em conversa ao G1 na última quinta-feira, 29, o médico Antônio Viana explicou que esse tipo de lesão é raro e geralmente está relacionado a mutações genéticas, não ao estilo de vida do paciente.