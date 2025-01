Após cirurgias estéticas, Virginia leva fisioterapeuta em viagem à Suíça

Em janeiro a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, se submeteu a uma cirurgia de hérnia umbilical, mastopexia, entre outras intervenções

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, viajou esta semana para a Suíça acompanhada por Daniela Varella, fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas. Isso porque no início do mês, a influencer se sumeteu a uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical, a uma mastopexia e a tecnologias para rejuvenescimento facial e corporal. E então, desde que deixou o hospital, ela tem contado com o acompanhamento integral da profissional.

A decisão de realizar os procedimentos ao mesmo tempo visou otimizar a recuperação, já que Virginia tinha o objetivo de corrigir o desconforto causado pela hérnia e restaurar a firmeza das mamas após as gestações de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e de José Leonardo, de quatro meses, frutos do relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 26.

"Tenho hérnia, só que com as gestações ela saiu, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice, voltei a usar piercing e, depois da Maria Flor, ficava torto e me incomodava bastante. E hoje vou tirá-la, se Deus quiser, e vou fazer a mastopexia do meu peito, porque eu falo sempre: depois de três filhos, não é mais peito, é teta", explicou.

Viagem à Suíça

Daniela Varella compõe a equipe de Thiago Paoliello, cirurgião plástico responsável pela mastopexia da influenciadora. Além de ficar uma semana na casa de Virginia em Mangaratiba, na Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, a profissional foi para a Suíça com Fonseca, onde passou três dias para a empresária fazer uma live de sua marca de cosméticos.

"Acompanhei a Virginia durante 14 dias, incluindo os dias de translado entre o Brasil e a Suíça. Nesse período, ela foi monitorada constantemente, não só por mim, mas por uma equipe multidisciplinar com foco na sua recuperação e na adaptação às novas rotinas pós-cirúrgicas. Com 10 dias, ela já estava apta para realizar a viagem internacional, demonstrando excelente evolução do quadro", contou em entrevista à Quem.

