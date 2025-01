Maria Alice diz para Virginia que deseja morar no céu com Jesus

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca flagrou um momento encantador da filha Maria Alice, de três anos, afirmando que deseja morar no céu com Jesus

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Nesta quarta-feira, 22, a digital influencer flagrou um momento encantador da primogênita. Em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que Maria Alice aparece com uma almofada com estampa de Jesus.

"Minha cruz, eu adoro cruz. Meu Jesus, que lindo Ele. Eu posso abraçar Ele?", disse a pequena para a mãe.

Em seguida, Virginia mostrou a filha afirmando que deseja ir morar no céu. "Quero ir lá no céu", disse ela. "Mas não tem como, o que você vai fazer lá?", perguntou Virginia. "Morar com Jesus", respondeu a pequena. "Voce já mora, Jesus mora no seu coração", afirmou a famosa.

Primeiro dia de aula

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, encantaram ao surgirem prontas para o primeiro dia de aula. Em uma publicação no feed do Instagram, a mamãe coruja mostrou as meninas sorridentes e uniformizadas.

A primogênita do casal surgiu usando laço e mochila temática do Homem-Aranha. Já a filha do meio escolheu mochila da Minnie para o ano letivo. "Bonitinhas demais! Que Deus abençoe sempre, e que a felicidade de hoje dure o ano todo", escreveu a mamãe na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Amo que a personalidade das duas é totalmente diferente", disse uma. "Meu coração não aguenta com tanta fofura", comentou outra. "Eu acho lindo a Virgínia respeitar a personalidade de cada uma das Marias, até porque criança tem que ser criança", opinou outro.

Recentemente, Maria Alice e Maria Flor encantaram ao surgirem aproveitando as férias. Na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, as pequenas apareceram curtindo um dia de praia deram um show de fofura. Nos registros compartilhados por Virginia, as Marias aparecem vestindo biquínis iguais.

