Bia Miranda choca web com barriga de gravidez: 'Duvido que esteja grávida'

Neta de Gretchen, Bia Miranda afirma que está com 12 semanas e 4 dias de gestação e mostra exame após exibir barriga chapada

A ex- Fazenda Bia Miranda decidiu rebater comentários maldosos nas redes sociais ao ostentar a barriga definida em plena gravidez. A influenciadora de 20 anos já foi acusada de mentir sobre estar grávida de Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto. Nesta quarta-feira, 4, então, a neta de Gretchen compartilhou a imagem de um ultrassom.

"Gente, a barriga nunca cresce (risos), já faz uns meses que ela está grávida e nada de crescer", disse uma pessoa. "Com lipo, até eu fico transparente", provocou outra. "Duvido que ela esteja grávida", sugeriu uma terceira. Bia, então, compartilhou os comentários e rebateu: "Nunca fiz lipo. Doze semanas e quatro dias com a barriga chapadinha", declarou.

Na sequência, Bia explicou por que não tem falado da gravidez em suas redes sociais. "As pessoas são maldosas e, nessa gravidez, elas estão pegando pesado. Não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chegam, né?", disse a influenciadora, que já é mãe de Kaleb, de 6 meses, fruto do seu antigo relacionamento com o DJ Buarque.

A neta de Gretchen também gravou um vídeo mostrando sua barriga e declarou: "Na gravidez do Kaleb, eu também fiquei assim. Minha genética é assim. Tive barriga pequena. Minha barriga murchou na hora que eu pari e o pessoal falou que fiz lipo, que a médica fez lipo em mim na sala de parto. Foi uma invenção de coisa. Nunca mexi na minha barriga, a única coisa que tenho é meu silicone".

Confira, abaixo, as imagens publicadas nos stories de Bia no Instagram:

Perda do bebê

Bia Miranda confirmou publicamente que perdeu o bebê, fruto de seu relacionamento com Gato Preto. Em meio a polêmicas após revelar o desejo de interromper a gestação, a influenciadora digital explicou que o aborto ocorreu de forma espontânea e detalhou o momento delicado em sua vida.

Durante uma festa de Carlinhos Maia, Bia conversava com o humorista em uma das atrações, uma roda-gigante, quando foi questionada se ainda estava grávida. Com sinceridade, a influenciadora respondeu que não, mas negou que tenha feito um aborto: “Realmente, eu fiquei. Só que eu fui no hospital e eu acabei perdendo normalmente, tá gente?”, iniciou.

Na sequência, Carlinhos perguntou se a influenciadora realmente queria interromper a gestação. Bia abriu o coração e confirmou, mas reforçou que a perda foi espontânea: “Eu queria muito. Vou falar a verdade agora, eu queria muito tirar no começo porque eu não queria ter filho dele, nem nada do tipo”, a ex-participante de A Fazenda declarou.