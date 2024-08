Após BBB 24, Wanessa Camargo revela se aceitaria convite para novo reality

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo e contou se participaria de outro reality show após aceitar o desafio do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou um pouco sobre o grande apego que tem com os filhos, José Marcus e João Francisco. Em entrevista ao 'TV Fama', a artista revelou que deseja aproveitar cada momento ao lado dos herdeiros, uma vez que estão crescendo cada vez mais.

No início deste ano, Wanessa decidiu dar um passo arriscado na carreira e aceitou participar do BBB 24, da TV Globo. Confinada, ela ficou pouco mais de 2 meses afastada dos filhos e, por isso, não quer perder mais nenhum segundo longe dos meninos.

Inclusive, ao ser questionada se aceitaria um novo convite para entrar em outro reality show, Wanessa Camargo não pensou duas vezes e prontamente respondeu que não toparia. O principal motivo para a negativa seria a distância e a saudade da família, algo que ela não deseja passar novamente.

"Agora, não. Ficar longe das crianças é muito difícil. Eu acho que, até ter participado do BBB 24, eu fiquei no máximo uma semana sem vê-los. E aí foi a primeira vez que fiquei 65 dias [longe] e me pesou muito", declarou a cantora. Em seguida, a famosa ressaltou que deseja curtir cada fase dos herdeiros.

"Eles vão crescer, vão querer sair para a faculdade, morar fora, vão me deixar, já estou desesperada", brincou a filha de Zezé Di Camargo. "Quero grudar o máximo que posso agora e aproveitar. Esses meninos nasceram ontem, passa muito rápido. Temos que aproveitar cada fase deles", completou.

Wanessa Camargo comemora o aniversário do filho caçula

A cantora Wanessa Camargo celebrou o aniversário de 10 anos do filho caçula, João Francisco, fruto do relacionamento com Marcus Buaiz, em grande estilo. Nesta segunda-feira, 5, ela reuniu seus amigos e familiares em uma comemoração em um buffet de São Paulo.

A festa teve o tema do filme Jurassic Park e decoração caprichada, com direito a bolo temático e muitos docinhos personalizados. Entre os convidados, o aniversariante teve a presença da tia Camilla Camargo e dos primos Joaquim e Júlia.

Vale lembrar que João Francisco completou os 10 anos de vida no dia 19 de junho, mas a festa aconteceu agora para ele celebrar com seus amigos da escola; confira as fotos da festa!