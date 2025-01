Após 16 anos afastados, Latino faz aparição rara ao lado da filha

O cantor Latino, de 51 anos, celebra a primeira semana ao lado da filha, Anna Júlia, em Guarujá, litoral de São Paulo, após 16 anos sem se verem

Nesta segunda-feira, 27, o cantor Latino, de 51 anos, compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, um registro raro ao lado da filha, Anna Júlia. O encontro celebra a união de pai e filha após 16 anos afastados. Os dois passaram os últimos dias em Guarujá, no litoral de São Paulo, e nas redes sociais o famoso decidiu falar sobre a primeira semana que passou ao lado da jovem:

"Foi uma semana abençoada! Obrigado por você existir, minha filha", escreveu ele, que ao todo tem 10 filhos, na legenda da publicação. Na seção de comentários, Anna Júlia complementou: "Amei a nossa semana. Foi um momento muito especial", disse.

Anna Júlia é fruto do relacionamento do cantor com a cabeleireira Neusimar Condensei. Embora Latino tenha trocado mensagens com a filha na infância, ele disse que se afastou porque teve receio.

Confira, abaixo, a série de registros publicados no perfil no Instagram de Latino:

Relação entre pai e filha

Em recente entrevista à revista CARAS Brasil, Latino falou sobre o encontro com a filha, Anna Júlia. Esta é a primeira vez que o cantor conhece pessoalmente a adolescente de 16 anos.

"Por morar distante e não poder viajar sozinha, mantivemos contato virtual desde os 3 anos quando passei a ajudá-la. Agora, chegou o momento em que ela tomou coragem e decidiu me conhecer. Esse momento é hoje, estou muito feliz", confessou. Confira!

