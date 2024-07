Aos 52 anos, Caco Ciocler faz reflexão sobre maturidade: 'Nunca me senti tão bem'

Durante entrevista no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Caco Ciocler comentou sobre os reflexos da idade e como lida com a maturidade na profissão

Caco Ciocler afirmou que não é uma pessoa que se sente incomodada com o fato de estar envelhecendo. Em participação no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o artista abriu um pouco da intimidade e refletiu sobre a maturidade, que lhe trouxe estabilidade não só a sua carreira, como também no lado emocional.

"Essa profissão tem uma coisa muito cruel, eu acho, que a gente vai ficando melhor ator mesmo conforme a gente vai vivendo. Porque quando isso acontece, você também já não é mais novidade, então também vai ficando mais difícil. Tem a questão do etarismo", disse.

"É paradoxal, porque ao mesmo tempo que você também já fala: cara, tudo bem, Minha vida já está [estável]... você tem outras preocupações. O que é legal dar uma liberdade, mas justamente essa liberdade é o que te torna também um ator melhor, uma atriz melhor. Porque você não está em função de uma carreira, em função do reconhecimento, você está em função de uma coisa mais sagrada", reflete.

O artista, que é lembrado por estrelar diversos trabalhos de sucesso como a novela América, completou dizendo que não se abala com sua idade e acha melhor focar no lado positivo da maturidade. "Eu nunca me senti tão bem, tão bom ator. Tão produtivo, tão bom diretor, tão bom ser humano. A gente vai ficando melhor", afirma.

Ainda durante a atração, o artista comentou sobre seu casamento com Paula Cesar que aconteceu em março deste ano. Eles assumiram o relacionamento publicamente em 2019 e passaram a morar juntos durante a pandemia da COVID-19. Caco admite que, inicialmente, não tinha interesse em realizar uma festa de casamento.

"Eu sempre falava para Paula: 'amor, mas a gente já é casado, pra quê?' E ela me falou uma coisa tão linda, a cerimônia não é só para a gente, é um lugar onde a gente pode renovar o nossos votos, mas é para os outros, é para a gente espalhar amor", confessa.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: