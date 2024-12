Angelina Jolie surpreende ao revelar profissão que seguiria antes de virar atriz

'Não tenho medo da morte' contou Angelina Jolie; Atriz deu declaração inusitada para programa de TV nos Estados Unidos, veja

A atriz Angelina Jolie chocou os seus fãs ao contar qual profissão seguiria se não tivesse se tornado atriz. A estrela participou do The Tonight Show, programa apresentado por Jimmy Fallon e abriu o jogo sobre suas escolhas de carreira.

"Você é uma atriz incrível, mas eu vi algumas coisas. Eu queria saber se eu poderia perguntar se esses rumores são verdadeiros sobre outras carreiras que você pode ter seguido. Quero saber se é real", começou o apresentador.

A atriz autorizou a pergunta e então ele quis saber a história. "Primeiro de tudo, é verdade que antes de atuar você estava estudando para ser diretora de funerais?", quis saber ele. Isso porque é tradição nos EUA os funerais serem comandados por um diretor, que decide detalhes da cerimônia e das homenagens que serão realizados para o falecido.

Jolie então confirmou a história. "Sim", afirmou. Ela então explicou esse interesse inusitado. "Meu avô morreu, e eu lembro de pensar que não era assim que os funerais deveriam ser. Deveria ser uma celebração da vida. E, como eu não tenho medo da morte e estava confortável com isso, pensei: 'Essa seria uma ótima carreira para mim. ... Eu poderia, tipo, melhorar isso. Eu poderia fazer algo aqui"

Fallon gostou da declaração e ficou surpreso usando seu sarcasmo. "Precisamos de mais pessoas assim." Jolie então acrescentou. "É minha carreira reserva agora"

Vitória na justiça

A atriz Angelina Jolie venceu uma disputa sobre supostos abusos cometidos por Brad Pitt durante a relação, que durou 12 anos até o anúncio do divórcio, em 2016. O rompimento foi oficializado sete anos após a separação, em 2023. Na decisão judicial favorável à atriz, o juiz autorizou a divulgação de uma série de documentos privados que os advogados de Pitt relutavam em apresentar.

Na avaliação dos representantes legais de Jolie, esses documentos seriam provas de "comunicações falsas, mentiras para as autoridades e anos de farsa" por parte do ator. "Queremos enfatizar que Angelina nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ela nunca apresentou queixa, deixou todas as propriedades deles e foi ela quem tentou vender o negócio para ele em primeiro lugar", declarou Paul Murphy, um dos advogados da atriz.