Angelina Jolie revela que filho mais velho está seguindo seus passos

A atriz surpreendeu a todos ao falar sobre os filhos; Angelina Jolie revelou que Maddox Jolie-Pitt quer seguir seus passos profissionais

A atriz Angelina Jolie vem surpreendedo ao fazer algumas declarações curiosas sobre seus filhos. Recentemente, em participação ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a estrela de Hollywood afirmou que o filho Maddox Jolie está seguindo os seus passos.

“Eu sou piloto”, disse Jolie ao apresentador Jimmy Fallon. “E meu filho Maddox está treinando para ser piloto também. Ele, na verdade, é piloto agora”, revelou ela a curiosidade.Segundo a revista People, foi Maddox quem primeiro inspirou a estrela a entrar em uma cabine e a encarar a ideia de comandar um voo.

Vale lembrar que a atriz vencedora do Oscar começou a pilotar em 2004 para impressionar o filho até então pequeno. “Toda vez que Mad vê um avião, ele fica impressionado”, disse Jolie à publicação americana na época. “Se eu pudesse realmente pilotar um avião quando ele tivesse 4 anos, eu seria como o Superman para ele”, disse a atriz.

Ainda de acordo com a revista americana, Angelina Jolie obteve a licença de piloto em dezembro de 2004. No início do ano seguinte, ela comprou um avião monomotor - um Cirrus SR22-G2. Jolie também manteve Maddox por perto enquanto estava no ar, pois o número de cauda da aeronave continha as letras “MX” em homenagem ao filho. A atriz treinou com um instrutor, assim como o ex-marido Brad Pitt, quando moravam no Canadá.

Uma fonte revelou à People que Angelina era uma “piloto competente e confiante”, e observou que a atriz mantinha contato com outros futuros pilotos no hangar local. “Ela simplesmente sorri na cabine”, revelou a fonte. Em 2017, Jolie disse à revista americana que Maddox também havia começado a voar. “Ele é bem capaz e sempre me pega de surpresa”, disse Jolie sobre o filho mais velho.

Vitória na justiça

A atriz Angelina Jolie venceu uma disputa sobre supostos abusos cometidos por Brad Pitt durante a relação, que durou 12 anos até o anúncio do divórcio, em 2016. O rompimento foi oficializado sete anos após a separação, em 2023. Na decisão judicial favorável à atriz, o juiz autorizou a divulgação de uma série de documentos privados que os advogados de Pitt relutavam em apresentar.