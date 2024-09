Angélica relembra vez em que recebeu Madonna em sua casa: “Foi um bafo”

A apresentadora Angélica relembrou a ocasião em que a cantora Madonna compareceu à sua mansão para uma festa de casamento

Em 2017, a cantora Madonna fez uma visita à mansão da apresentadora Angélica. A esposa de Luciano Huck relembrou o momento durante uma entrevista ao De Frente com Blogueirinha, na noite desta quarta-feira, 4. “Foi um bafo”, declarou.

A mansão serviu de cenário para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary, com a modelo brasileira Michelle Alves, após a cerimônia realizada no Cristo Redentor. Ele é amigo de Huck e achou a residência dos brasileiros bonita, segundo a loira.

Ela contou também que Madonna usou um dos cômodos da casa para se trocar para a festa, mas não teve acesso a outros locais. Além disso, a artista só podia ir ao mesmos lugares que os outros convidados.

"Ela é tranquila", disse Angélica. "A gente não fica muito a vontade com a Madonna, mas deixei ela a vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna", recordou.

Festa em Copacabana

Após se apresentar em Copacabana em maio deste ano, Madonna aproveitou uma festa pós-show na boate do Copacabana Palace, onde esteve hospedada com sua equipe durante sua estadia no Brasil. Luciano Huck organizou o evento, que teve uma lista exclusiva de apenas 70 convidados, escolhida pela cantora e seu empresário.

"Luciano é festeiro", brincou Angélica, que relemrbou que os dois estavam vindo de uma fase com muitas viagens e trabalhos. "No meio disso tudo ele resolveu dar essa festa. Eu sei, é Madonna, mas eu estou cansada", lembrou.

Ainda durante a entrevista, Angélica afirmou que, aparentemente, Luciano Hucknão tem mais interesse em se candidatar à presidência do Brasil. Em outro momento, a apresentadora abriu o jogo sobre o que achou da cantada deAnitta em seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos.