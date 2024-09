Angélica revela a verdade sobre o que achou de cantada de Anitta em seu filho

Angélica abre o jogo sobre o que o pensou ao ouvir a cantada de Anitta em seu filho mais velho, Joaquim, durante gravação

A apresentadora Angélica abriu o jogo sobre o que achou da cantada de Anitta em seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos. Em participação no De Frente Com Blogueirinha, ela revelou que levou na brincadeira, mas que ficou preocupada com a reação da namorada do filho ao ouvir a cantada.

Durante uma gravação, Anitta disse: "Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele ‘está ótimo'".

Então, Angélica relembrou o que pensou ao ouvir aquilo. "Na hora, levei na brincadeira. Depois que as pessoas falaram da repercussão. Foi brincadeira dela. Ela é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa. Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra", afirmou.

Além disso, Angélica disse que é próxima dos filhos, mas mantém um limite de mãe e filho. "Agora não aguento mais [ficar acordada até eles chegarem]. Eles chegam 4h e fico só até 2h. Eles chegando vão ao meu quarto, me dão um beijo. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles podem confundir, sim, mas precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto ‘tomar uma junto’", declarou.

Boa forma de Angélica

Em suas redes sociais, Angélica sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores. Há pouco tempo, a apresentadora dividiu com os fãs um recente ensaio fotográfico.

Nas fotos, publicadas no Instagram, a loira aparece com uma regata branca e uma calça preta. Em outras imagens, Angélica foi mais ousada e surgiu com uma lingerie preta. Todas as fotos estavam em preto e branco.

Na legenda, a famosa colocou apenas dois emojis de estrela. Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Coisa linda", escreveu Luciano Huck, marido da artista. "Que linda", comentou Sandy. "Muito linda", elogiou Grazi Massafera.