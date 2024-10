Angélica e Luciano curtem comemoração intimista no aniversário de casamento

O casamento dos apresentadores Luciano Huck e Angélica completou 20 anos e, para celebrar. os dois curtiram uma noite romântica e intimista

O casamento dos apresentadores Luciano Huck e Angélica completou 20 anos nesta quarta-feira, 30. E para celebrar a data especial, os dois curtiram uma noite romântica e intimista em uma rede de hotéis de luxo. Nesta quinta-feira, 31, a loira usou os stories do Instagram para mostrar alguns detalhes do momento especial.

Na imagem compartilhada, ela mostrou uma selfie no espelho decorado com imagens do casal. Ela também apresentou um vídeo com detalhes do jantar e das bebidas. Veja:

Stories de Angélica (Reprodução/Instagram)

Luciano Huck conta toda sua história de amor com Angélica

Para celebrar a data, o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles, desde quando se apaixonou pela mãe de seus filhos até quando se casaram. "Aqui estamos, 7.305 dias juntos, 20 voltas em torno do Sol de mãos dadas – as melhores duas décadas da minha vida. Hoje, 30 de outubro, eu e Angélica celebramos nossos 20 anos de casados. Como sempre digo, a vida é uma construção de memórias", falou ele ao relembrar vários vídeos de quando ainda não estavam juntos e até fotos atuais.

"Mergulhei no meu “rolo de câmera” e compilei momentos a dois, relembrando tudo o que construímos juntos até aqui e renovando minha gratidão pelo destino ter cruzado nossos caminhos. Que venham mais 20 anos, porque só melhora", disse o apresentador do Domingão.

Nos comentários, Angélica reagiu ao ver o vídeo da história deles e não escondeu seu amor pelo pai de seus três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck. "Ah, te amo aqui e além…, com toda minha alma e coração vamos juntos pro próximos... Pra sempre", declarou.

