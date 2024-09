Angélica é colocada na parede e surpreende ao escolher entre Xuxa e Eliana: “Como amiga?”

Xuxa ou Eliana? Angélica é colocada na parede durante entrevista e revela qual das apresentadoras é sua amiga mais íntima

Durante sua participação no programa ‘De Frente com Blogueirinha’, Angélica foi pega de surpresa ao ser questionada sobre quem era sua amiga mais próxima, Xuxa ou Eliana. Sem fugir da pergunta, a apresentadora surpreendeu ao revelar de forma descontraída com qual das duas loiras tem mais proximidade nos bastidores.

No jogo de perguntas rápidas com a personagem Blogueirinha, Angélica foi colocada na parede e teve que escolher entre Xuxa e Eliana. Para surpresa do público, a apresentadora, no entanto, não hesitou e revelou que tem uma amizade mais próxima com a Rainha dos Baixinhos: “Olha só, eu tenho mais amizade com a Xuxa”, disse.

“Você tá perguntando como amiga?”, Angélica respondeu, tentando ganhar tempo. Sempre afiada, Blogueirinha deixou a questão em aberto e reforçou: “Eu joguei: Xuxa ou Eliana?”. Em meio a risadas, a loira tentou escapar da resposta direta e brincou: “Xuxana”, sugerindo que não tem preferência entre as duas apresentadoras.

Vale lembrar que recentemente, Angélica e Xuxa Meneghel participaram da Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, da TV Globo. As duas duelaram em shows de dublagens e animaram a noite de domingo dos telespectadores da emissora. Aliás, elas foram tão elogiadas que o resultado acabou sendo considerado um empate.

"Eu não vou falar nem como marido e nem como irmão de vida, eu vou falar como telespectador. Eu fui telespectador antes de ser apresentador, eu amo televisão. Vocês juntas neste palco tem tanto significado, a gente deve muito a vocês que fazem parte da história da televisão, dos programas de auditório, vocês construíram carreiras irretocáveis”, Luciano declarou ao anunciar o empate.

Angélica relembra vez em que recebeu Madonna em sua casa:

Em 2017, a cantora Madonna fez uma visita à mansão da apresentadora Angélica. A esposa de Luciano Huck relembrou o momento durante uma entrevista ao De Frente com Blogueirinha, na noite desta quarta-feira, 4. . A mansão serviu de cenário para o casamento do empresário da cantora, Guy Oseary, com a modelo brasileira Michelle Alves.

"Ela é tranquila", disse Angélica. "A gente não fica muito à vontade com a Madonna, mas deixei ela à vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna", a apresentadora recordou sobre a visitante ilustre em sua mansão com Luciano Huck.