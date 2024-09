Andressa Ferreira mostra antes e depois, e revela que perdeu 8kg

A influenciadora Andressa Ferreira Miranda mostrou um antes e depois em suas redes sociais, e revelou para os seguidores que eliminou 8kg

Em suas redes sociais, Andressa Ferreira Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer é adepta da vida saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos.

Nesta sexta-feira, 20, a esposa de Thammy Miranda compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece de top e legging. "Dá para perceber que emagreci?", perguntou ela.

Em seguida, a famosa posou com outro look de academia e revelou que perdeu 8kg durante seu processo de emagrecimento.

Por fim, Andressa fez questão de comparar duas fotos para mostrar o antes e depois. A famosa é casada com Thammy Miranda desde 2018, com quem tem o filho Bento, de quatro anos.

Como Andressa e Thammy se conheceram?

Casados desde 2018, Andressa Ferreira e Thammy Miranda são pais de Bento Miranda, de quatro anos, e sempre geram curiosidade sobre sua relação. Inclusive, a nora de Gretchen foi questionada em sua rede social sobre como teriam se conhecido.

Ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, a modelo recebeu o questionamento e resolveu compartilhar a história de encontro que tiveram. Segundo a famosa, eles já se conheciam por frequentarem os mesmos lugares, contudo, a iniciativa veio de Thammy Miranda, de convidá-la para sair.

"Frequentávamos as mesmas baladas e barzinhos! Tínhamos muitos amigos em comum! Mas não éramos amigos, a gente apenas se esbarrava! Até que um dia, ambos solteiros, ele pediu meu telefone para uma amiga nossa e me chamou para sair! Hoje em dia seria ele me chamou para um 'date'", falou como engataram o romance.

Com frequência, Andressa Ferreira é questionada sobre seu relacionamento com Thammy Miranda por ele ter feito a mudança de gênero. Tempos atrás, ela não ficou quieta e rebateu sobre as partes íntimas do parceiro.

Vale lembrar que o herdeiro de Gretchen fez cirurgia de retirada de útero e outros órgãos femininos. Em 2020, o filho deles nasceu em Miami, nos EUA. A modelo fez tratamento para engravidar fora do Brasil e contou com a doação de esperma de uma banco para fecundar o seu óvulo.