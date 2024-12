André Luiz Frambach posta novas fotos do casamento com Larissa Manoela

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez na terça-feira, 17. E o ator compartilhou novas fotos da celebração

André Luiz Frambach surpreendeu seus fãs na noite desta segunda-feira, 23, com novos registros de seu terceiro casamento com Larissa Manoela, que aconteceu na última terça-feira, 17. No álbum da vez, o ator mostrou cliques em aparece aos beijos com a esposa e entre os amigos durante a festa.

Ao contrário da primeira cerimônia, mais intimista, esta contou com detalhes luxuosos e troca de alianças ao ar livre. Na legenda da publicação, ele fez uma nova declaração de amor para a atriz: "Sorte é ter com quem compartilhar".

Nos registros o casal apareceu curtindo a pista de dança e recebeu uma chuva de elogios: “Sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar sempre”, escreveu uma, “Foi incrível demais, energia sem igual!”, comentou outro, “Maravilhosos”, disse uma terceira, “Eu tô em looping revivendo esse dia”, se derreteu Larissa no post.

Vale lembrar que o primeiro casamento aconteceu exatamente um ano antes, na residência do casal. Em 2024, eles decidiram renovar os votos durante uma viagem à Tailândia e, agora, em dezembro, veio a terceira celebração!

Bolo de casamento de Larissa Manoela foi inspirado no vestido dela

Nesta quinta-feira, 19, a atriz compartilhou detalhes do bolo da celebração. Para deixar a festa ainda mais bonita, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado.

Eles optaram por um doce feito com cinco andares na cor branca. Segundo a atriz, a inspiração foi o seu vestido de casamento. "Obra de arte perfeita e deliciosa. Inspirada no meu vestido", escreveu ela ao compartilhar uma foto do item.

Já a confeitaria que fez o bolo deu mais detalhes. "E para esse casal querido, nós criamos um bolo cheio de personalidade, inspirado no vestido de noiva da Larissa: um bolo impactante que se destaca em meio à decoração linda. A ideia era criar essas flores gigantes, inspiradas na saia do vestido, tudo feito em açúcar, 100% comestível!". "Uma obra de arte. Perfeito", comentou Larissa na publicação.