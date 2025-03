Ana Paula Siebert faz decoração de Páscoa no quarto da filha: 'Surpresa'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert faz decoração de Páscoa especial no quarto de Vicky Justus e surpreende a filha com detalhes

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, já começou os preparativos de Páscoa em sua casa. Sempre fazendo decorações e mesas especiais para cada momento, a influenciadora digital aproveitou o clima com coelhinhos para fazer uma surpresa para a filha, Vicky Justus, de quatro anos.

Nesta quinta-feira, 27, a mulher do empresário então surpreendeu a herdeira com uma decoração de Páscoa para o quarto dela. No local, a loira montou um cantinhos com vários coelhos de pelúcia e uma cesta para colocar os ovos.

"Esse ano decidi preparar um cantinho de coelhos no quarto de Vicky", contou ela. "E foi a surpresa dela quando chegou em casa", escreveu. "Assim sempre o coelho vai trazendo ovinhos e ela curte até a Páscoa!", explicou a proposta do lugar.

Ainda nas últimas semanas, a loira falou sobre a filha se parecer muito com ela não apenas na aparência, mas também no jeito. Recentemente, a esposa de Roberto Justus até se surpreendeu com uma resposta de Vicky sobre ir para a escola.

Leia também:Filha de Roberto Justus dá show de fofura e carisma ao ensinar receita

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

Leia também:Filha caçula de Roberto Justus impressiona ao ensinar receita bolo