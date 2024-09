Ana Paula Siebert se derrete ao falar sobre físico de Roberto Justus: ‘Que pernas’

Após receber mensagens sobre as pernas de Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela os ‘segredos’ do marido para manter o físico aos 70 anos

No último sábado, 28, Ana Paula Siebert se derreteu ao comentar sobre o físico de Roberto Justus em suas redes sociais. Após compartilhar um vídeo do empresário se exercitando, ela revelou ter recebido diversos elogios sobre as pernas dele e decidiu compartilhar os segredos que ajudam o marido a manter a boa forma prestes a completar 70 anos.

Nos Stories do Instagram, Ana Paula apareceu ao lado de Justus para comentar sobre a repercussão do vídeo. Então, a influenciadora revelou alguns dos comentários que recebeu após compartilhar o momento em que o empresário estava jogando tênis: “Todo mundo tá escrevendo assim: ‘Meu Deus, que pernas’, ‘O que ele faz para ter essas pernas?’, iniciou.

Na sequência, Ana Paula pediu para o empresário compartilhar seus segredos e se derreteu pelo maridão: “Quase 70 anos e tá desse jeito”, ela exaltou. Roberto então falou sobre seu estilo de vida saudável: “Eu sempre me cuidei, né Paula? Sempre fiz muitos exercícios a vida toda, e os esportes que eu faço uso muito a perna”, contou.

Além disso, Roberto revelou que faz ginástica e brincou com a chegada da idade: “Faço ginástica, em termos de velhinhos. Na verdade eu treino duas vezes por semana, faço musculação acho muito importante para as pessoas da minha idade”, disse o empresário, que também joga tênis e pickleball com frequência.

Por fim, Justus revelou que nunca consumiu álcool; desde jovem, ele sempre preferiu beber água. Além disso, ele enfatizou que nunca fumou nem usou drogas: “A gente não é isento. A gente também pode ficar doente, como eu fiquei dois anos atrás, mas a recuperação é melhor, tudo ajuda”, o empresário relembrou sua batalha contra o câncer no passado.

Para quem não acompanhou, Roberto Justus foi diagnosticado com um tumor maligno na bexiga em novembro de 2022. Na época, ele revelou sua surpresa com o diagnóstico, mas manteve a confiança em sua recuperação. Após um ano de tratamento, o empresário completou sua última sessão de imunoterapia e comemorou com a família.

