Filha de Roberto Justus arranca risos ao chamá-lo de vovô

Vicky, de quatro anos, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, arrancou risos dos familiares ao chamar o empresário de vovô

Atualmente, Roberto Justus e Ana Paula Siebert estão curtindo uma viagem para a Bahia com a família. A digital influencer tem compartilhado todos os momentos da viagem em suas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 27, Ana mostrou, em seu Instagram Stories, um momento divertido da filha Vicky, de quatro anos. Após chamar o pai de "madrasto" e ser corrigida por ele, a pequena brincou e o chamou de "meu vovô".

Vicky arrancou risos de todos que estavam presentes no local. "O papai é vovô de quem?", perguntou Ana Paula. A pequena deu uma risadinha e revelou que, além dela, Justus seria vovô de Rafa Justus, Ticiane Pinheiro e Manu, filha de Ticiane com Cesar Tralli.

"Meu, da Rafa (Justus), da Manu e da Tici", respondeu a menina. "Você está lascado, amor", disse Ana Paula, aos risos. A modelo ainda completou: "Ela adora perturbar ele".

Loteria

O empresário e apresentador Roberto Justus é um homem milionário, mas mostrou o seu lado de ‘gente como a gente’ ao testar a sorte na loteria. De férias com a família na Bahia, ele revelou que fez jogos na loteria nesta sexta-feira, 27.

O momento dele com seus bilhetes da Mega Sena foram flagrados pela esposa, Ana Paula Siebert. Em um dia na praia, Justus apareceu com os bilhetes na mão e contou qual é o valor do prêmio acumulado.

“Comprei três. Está acumulado em 32 milhões”, disse ele, que ainda se divertiu ao falar da esposa. “Para pagar as suas contas, preciso ganhar”, afirmou. Então, Ana Paula brincou que uma parte do prêmio será dela caso o marido ganhe. “Deixo dois para você e 30 é meu”, declarou entre risos.

Recentemente, Ana Paula surpreendeu ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais e revelou qual o defeito e qualidade do amado. “Qualidade: Honesto. Defeito: Teimoso”. Além disso, ela contou que o casal tem algumas alianças de casamento para usarem em diferentes ocasiões. “Gente, nós temos mais de uma aliança, porque o Roberto usa a aliança combinando com o relógio. [risos] Juro, ele me mata”, afirmou.