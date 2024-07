Ana Paula Siebert combina look com Roberto Justus e Rafa Justus em jantar

Ana Paula Siebert compartilhou que ela e Roberto Justus saíram para jantar com Rafaella Justus e Valentina Siebert, sua sobrinha

O empresário Roberto Justus está curtindo férias com a família em Miami, nos Estados Unidos. E na noite desta segunda-feira, 15, Ana Paula Siebert compartilhou nos stories de seu Instagram que ela e o marido saíram para jantar com Rafaella Justus e Valentina Siebert, a sobrinha dela.

"Dia de jantar romântico", escreveu Ana, que postou uma foto com o marido. "Pegadinha", publicou ela logo em seguida ao publicar um registro com as adolescentes. Para curtir a noite, a família toda foi com looks combinando. Eles estavam todos de preto, mas cada um com seu estilo.

Ana Paula e Valentina apostaram em uma calça e top com brilhos. Enquanto que Rafaella usou um vestido todo preto. Já Roberto Justus apostou em uma camisa social, sapatos e cintos pretos, com uma calça cinza.

Em seguida, Ana Paula mostrou que o restaurante escolhido pela família foi o Chateau ZZs, que é especializado em frutos-do-mar. Veja a foto dos looks da família:

Valentina Siebert, Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Rafa Justus (Reprodução/Instagram)

Rafaella Justus surge com bolsa caríssima em praia de Miami

A filha de Ticiane Pinheiro esbanjou estilo e sofisticação ao mostrar o look que escolheu para curtir a praia em Miami. Ela está curtindo férias no exterior junto com a família do pai e apareceu com uma bolsa caríssima em seu dia ao ar livre.

Nas redes sociais, a madrasta dela, a influencer Ana Paula Siebert, compartilhou uma foto da enteada e de uma sobrinha durante o dia de sol. Na imagem, Rafaella usou uma bolsa de crochê da grife Prada. O item custa R$ 11.500 na loja da marca no Brasil.

Vale lembrar que Rafaella Justus completará 15 anos no dia 21 de julho de 2024. Ela terá uma festa de debutante luxuosa nas próximas semanas.