Ticiane Pinheiro expõe o que fez César Tralli mudar de ideia sobre ser pai

Ticiane Pinheiro contou que Césaar Tralli não tinha planos de ser pai, mas mudou seu pensamento graças a boa relação com a enteada, Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro e seu marido, César Tralli, são pais de Manuela, de 05 anos. Em entrevista à revista Quem, ela contou que o jornalista não tinha planos de ser pai, mas mudou seu pnsamento sobre paternidade em razão da convivência com a enteada, Rafaella Justus.

Ela contou que os dois construíram uma ótima relação e, por isso, o jornalista vai dançar valsa de 15 anos da debutante, além do pai, Roberto Justus, e do irmão. "Isso me emociona porque o César conheceu a Rafa com quatro anos. Quando eu vejo eles ensaiando a valsa, porque ele vai dançar valsa com ela, vejo eles brincando, a relação deles, fico feliz por eu ter escolhido uma pessoa bacana para ser padrasto dela", reflete Ticiane, que é casada com o jornalista desde 2017.

"A gente deu certo e ela se deu bem também com ele já de primeira e ele com ela. Fico muito grata, muito feliz", completou. Durante o papo, ela foi questionada se Rafa vê César como um segundo pai. Segundo Ticiane, a vinda de Manuela, irmã caçula da adolescente, aconteceu após o apresentador do Jornal Hoje mudar seu pensamento sobre paternidade em razão da convivência com a enteada.

"Com certeza [um segundo pai], porque ela mora com a gente e o César nunca teve vontade de ter filho. Ele começou a ter vontade de ter filho depois que conheceu a Rafa e que ele conviveu com ela. Foi aí que surgiu esse gatilho dele querer um filho", diz.

Filha mais nova

Ticiane ainda falou sobre a filha mais nova. "A Manu é muito amorosa, ela é muito carinhosa, ela é canceriana, ela e a Rafa. Sabe o que ela quer e o que não quer. A personalidade dela é bem forte, acho que puxou um pouquinho mais do pai", analisou.