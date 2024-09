Após a atriz Bárbara Borges fazer duras críticas a Xuxa Meneghel, a ex-Paquita Ana Paula Almeida saiu em defesa da rainha dos baixinhos

Após a atriz Bárbara Borgesfazer duras críticas à apresentadoraXuxa Meneghel e à diretora Marlene Mattos, a ex-Paquita Ana Paula Almeida saiu em defesa da rainha dos baixinhos. Em conversa com o portal Terra, ela argumnetou que ela não sabia do que acontecia nos bastidores.

"Não sei se é porque convivi muito com a Xuxa, de morar junto, de estar agarrada. Ela fazia parte de tudo isso; ela estava no mesmo bolo. Ela estava tão cega quanto a gente, não estava preocupada com o psicológico, com... o que vai acontecer", iniciou ela.

E continuou: "Por exemplo, quando eu chorava... quando eu sofria alguma coisa, ela me acolhia. Ela me levava lá pra prainha, despistava os seguranças e dizia: 'Chora.' Tentava ser como uma psicóloga para mim. Então... eu não vejo egocentrismo nessa parte porque, comigo e com outras pessoas que eu vi, se você fosse até ela, o problema é que não chegava até ela".

"Na cabeça dela, poxa, eu tô na televisão, eu tenho, tipo, a Marlene, a obrigação de ser magra. Elas também têm que ser. Tanto que ela falou para a Tatiana: 'Vamos lá para casa, que eu te ajudo a emagrecer junto.' Sabe, ela ensinava a gente a se maquiar; ela se prontificava quando a pessoa vinha até ela pedindo ajuda", enfatizou.

Em seguida, ela falou sobre a declaração de Bárbara Borges. "O que a Bárbara quis dizer ali, na minha opinião, é que ela generalizou, mas muita coisa ela não viu. É isso que as pessoas têm que entender. Ela não sabia do livro. Ela não sabia do conteúdo do livro. Foi naquela conversa que a gente teve que ela começou a ouvir as fitas e ainda disse: 'Nossa, eu achei que fosse muito pior do que venderam para ela.'"

