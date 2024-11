Ana Maria Braga posta fotos com o namorado em sua mansão e impressiona

Usando look elegante para noite de gala, Ana Maria Braga posta fotos com o namorado, Fábio Arruda, antes de irem ao evento; veja

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção ao postar fotos com o namorado, o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos. Nesta quinta-feira, 21, o casal se arrumou para ir ao evento de gala e resolveram fazer fotos na mansão da loira.

Prontos para o leilão beneficente do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, os pombinhos surgiram deslumbrantes e impressionaram os internautas. A global ainda roubou a cena com um vestido todo brilhante e com recorte na barriga.

"Rumo aos Galáticos, primeiro leilão beneficente da Fundação Fenômenos do nossos amigos", disse ela ao compartilhar os registros. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindos", escreveram. "Casal lindo", falaram outros.

É bom lembrar que os dois estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos. Fábio trabalha com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela.

Loucura de amor de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma confissão durante o Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 18. Ela surpreendeu Tati Machado e Alessandro Jodar ao revelar que chegou a viajar mais de 16 horas até Dubai, nos Emirados Árabes, para encontrar um namorado. A veterana lembrou que foi uma loucura, já que pagou caro para ir e voltar no mesmo voo.

Mesmo sem revelar detalhes do que aconteceu, ela contou como foi a loucura que viveu. "Eu consegui, de uma vez só, sair daqui, ir para Dubai, descer e voltar no mesmo avião. Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, fiz tanãnã, voltei para o aeroporto e esperei o avião que vinha de volta", disse a apresentadora.

Tati ainda quis saber mais detalhes, mas a dona da atração não quis contar. "Não interessa o que foi. A história do namorado eu não vou contar. Foi uma loucura, não é para falar da loucura? Cada um tem o spoiler que merece", brinou Ana.