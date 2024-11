Ana Maria Braga e filho caçula surpreendem em rara aparição juntos; confira

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um momento especial em família durante o Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 25

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um momento especial em família durante o Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 25. Durante sua viagem para o Havaí com Louro José, ela encontrou com seu filho, Pedro Maffei, que não é afeito às câmeras.

"Imagina que eu estou andando nessas areias lindas do Havaí, e quem é que eu encontro? Meu filho Pedro! Eu queria muito agradecer porque ele não é afeito a grandes... ele gosta de ficar do outro lado da câmera e não desse lado de cá", disse Ana. "Relaxa, vai no improviso", aconselhou Ana em seguida.

Pedro, que surfa desde os 10 anos de idade, falou sobre a oportunidade de curtir a viagem com a mãe para aproveitar umas aventuras no Havaí. "Eu espero que a gente vá passear de canoa, quem sabe surfar de canoa havaiana que eu nunca fiz", disse Pedro.

Vale lembrar que Ana Maria Braga também é mãe de Mariana Maffei. Os dois são fruto do relacionamento com o ex-marido, o economista Eduardo de Carvalho, com quem foi casada de 1980 a 1992.

Recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga fez uma confissão durante o Mais Você, da Globo. Ela surpreendeu Tati Machado e Alessandro Jodar ao revelar que chegou a viajar mais de 16 horas até Dubai, nos Emirados Árabes, para encontrar um namorado. A veterana lembrou que foi uma loucura, já que pagou caro para ir e voltar no mesmo voo.

Mesmo sem revelar detalhes do que aconteceu, ela contou como foi a loucura que viveu. "Eu consegui, de uma vez só, sair daqui, ir para Dubai, descer e voltar no mesmo avião. Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, fiz tanãnã, voltei para o aeroporto e esperei o avião que vinha de volta", disse a apresentadora.

Tati ainda quis saber mais detalhes, mas a dona da atração não quis contar. "Não interessa o que foi. A história do namorado eu não vou contar. Foi uma loucura, não é para falar da loucura? Cada um tem o spoiler que merece", brincou Ana.

