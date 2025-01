Ana Maria Braga chama atenção ao dirigir carro luxuoso: 'Tem bom gosto'

Ana Maria Braga compartilhou um vídeo sobre sua fazenda, mas o que chamou a atenção dos internautas foi o carro luxuoso que ela estava dirigindo

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para compartilhar um vídeo em que fala um pouco sobre os eucaliptos e cafezal de sua fazenda, chamada de Fazenda Primavera, em Bofete, no interior de São Paulo. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o carro luxuoso que ela estava dirigindo.

"Sempre que tenho um tempinho, corro para a minha fazenda, onde tenho café e meus filhotes, que vou ver agora", disse ela, mencionando que está na época da colheita de eucalipto. "Vocês vão ver como estão bonitas as plantações", acrescentou, entrando no carro e seguindo em direção às plantações. O veículo de luxo é uma RAM 1500.

Nos comentários, os internautas opinaram: "Que maravilha Deus abençoe. O possante é lindo", comentou uma. "Carro muito bonito. A senhora tem bom gosto", comentou outro. "Ê possante!", brincou mais uma. Outros também elogiaram as terras da apresentadora e deixaram comentários como "nós colhemos o que plantamos e sua colheita muito diz sobre você" e "lugar lindo, um paraíso admirável como você".

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Recentemente, Ana Maria Braga compartilhou um vídeo em que apareceu dirigindo uma Mercedes-AMG G63, que é avaliada em R$ 2.247.900 e é um dos mais caros à venda no Brasil. Veja!

Cadê Ana Maria Braga? Apresentadora falta ao Mais Você pela 3ª vez na semana

A apresentadora Ana Maria Braga não comandou o programa Mais Você, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 17, e foi substituída por Talitha Morete. Essa foi a terceira vez que a veterana se ausentou do programa nesta semana. Ela cancelou sua participação às pressas na segunda-feira, 13, após um episódio de diarreia, e acabou não indo também no dia seguinte. Saiba o que aconteceu.

Leia também: Ana Maria Braga fala sobre casamento de Sabrina Sato com Nicolas Prattes: 'Do início ao fim'