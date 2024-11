Ana Hickmann faz retrospectiva de 2024: 'Ano intenso'

Ana Hickmann fez uma retrospectiva de 2024 e relembrou momentos importantes de seu ano e se mostrou pronta para receber 2025

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 26, a apresentadora fez uma retrospectiva do ano de 2024, que já está chegando ao fim. Em sua conta no Instagram, a loira publicou diversas fotos de momentos marcantes que viveu neste ano.

"Como vou ser triste se ano eu mudei de escritório, me tornei minha empresária, conheci a Maria da Penha, tive minhas irmãs ao meu lado, fui pedida em casamento, voltei para Curaçao, pratiquei um novo esporte, realizei um sonho, recebi muito amor. Que venha 2025", escreveu ela.

Na legenda, a famosa ainda complementou: "Ano intenso, desafiador, cheio de surpresas e com muito amor. 2025, eu já estou pronta".

Decisão judicial

A apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida com a proibição de vender sua mansão de Itu, no interior de São Paulo. Depois que se separou do ex-marido, Alexandre Correa, ela colocou a propriedade à venda, mas não poderá seguir com a intenção por causa de uma decisão da justiça.

Como Ana e Alexandre eram casados em comunhão parcial de bens, o imóvel só pode ser vendido quando tiver a autorização das duas partes. Com isso, a equipe dela se pronuncio sobre a proibição na venda do imóvel.

"O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à justiça. A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre", informaram.

E completaram: "Decorre de lei. Eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, os imóveis estão registrados e foram adquiridos durante o casamento. O pedido de Alexandre, portanto, é um tiro no pé, mera 'Vitória de Pirro', uma vez que sem a venda dos ativos imobiliários, o risco de perdimento do patrimônio é grande. A defesa de Ana ainda estuda se irá recorrer. Além disso, Ana Hickmann está surpresa com a notícia, já que na última terça-feira (19), recebeu, por meio da advogada de Alexandre Correa, a indicação de Luiz de Oliveira Neto (CRECI 95447), para trabalhar por ele a venda da casa. Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na justiça".

