Proibida de vender mansão: Ana Hickmann se pronuncia sobre decisão judicial

A apresentadora Ana Hickmann foi impedida de vender a mansão de R$ 40 milhões em Itu, interior de São Paulo, e a equipe dela se pronuncia

A apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida com a proibição de vender sua mansão de Itu, no interior de São Paulo. Depois que se separou do ex-marido, Alexandre Correa, ela colocou a propriedade à venda, mas não poderá seguir com a intenção por causa de uma decisão da justiça.

Como Ana e Alexandre eram casados em comunhão parcial de bens, o imóvel só pode ser vendido quando tiver a autorização das duas partes. Com isso, a equipe dela se pronuncio sobre a proibição na venda do imóvel.

"O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à justiça. A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre", informaram.

E completaram: "Decorre de lei. Eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, os imóveis estão registrados e foram adquiridos durante o casamento. O pedido de Alexandre, portanto, é um tiro no pé, mera 'Vitória de Pirro', uma vez que sem a venda dos ativos imobiliários, o risco de perdimento do patrimônio é grande. A defesa de Ana ainda estuda se irá recorrer. Além disso, Ana Hickmann está surpresa com a notícia, já que na última terça-feira (19), recebeu, por meio da advogada de Alexandre Correa, a indicação de Luiz de Oliveira Neto (CRECI 95447), para trabalhar por ele a venda da casa. Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na justiça".

Alexandre Correa relembra invasão em apartamento

Nas redes sociais, Alexandre Correa recordou quando teve o apartamento onde morava invadido. Ele mostrou as fotos das fechaduras quebradas e falou sobre o ocorrido.

"Há exatamente 1 ano, uma equipe da Polícia Civil de Itu invadiu meu apartamento em busca de uma arma de fogo. A denúncia partiu da minha ex-esposa, que alegou que eu possuía uma arma e que rondava a casa dela, ameaçando-a logo após a falsa acusação de agressão. Minha ex-esposa sabia que eu nunca tive uma arma de fogo e está claramente fazendo uma acusação falsa. Nenhuma arma foi encontrada, mas meu imóvel foi seriamente danificado e fui profundamente humilhado. Além disso, nesta mesma ocasião, alguns dos meus pertences pessoais desapareceram, incluindo talões de cheque e cartões de crédito. Você sabe qual foi a consequência dessa falsa denúncia para minha ex-esposa? NENHUMA. Você sabe quantos homens passam por isso nos dias de hoje? Milhares", disse ele.