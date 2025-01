Ana Hickmann alfineta ex-funcionária em desabafo: ‘Como eu podia desconfiar?’

Ana Hickmann compartilha desabafo sobre o que viveu após a separação de Alexandre Correa e cita ex-funcionária ao relembrar fraude de assinaturas

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma carta aberta nas redes sociais sobre o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e a disputa judicial entre eles. Os dois brigam na justiça pela divisão dos bens e a dívida que foi descoberta nas empresas da família dela. No meio de sua declaração, ela relembrou o episódio da fraude de assinaturas e citou uma ex-funcionária.

A comunicadora contou que uma ex-funcionária teria sido cúmplice do seu ex-marido enquanto era uma pessoa de sua confiança. "Ele se negou a fornecer material grafotécnico em conjunto com Cláudia Helena dos Santos, quem eu sei que foi sim sua cúmplice para a apuração da falsificação das assinaturas. até a nossa separação, a Cláudia tinha minha total confiança e esteve ao meu lado nos últimos anos de trabalho. Tanto ela quanto ele eram meu apoio profissional e pessoal. E aí? Como é que eu podia desconfiar?”, disse ela.

Vale lembrar que, logo depois da separação, Ana Hickmann descobriu que contratos foram assinados com seu nome sem o seu conhecimento quando sua assinatura foi falsificada nos documentos.

Ana Hickmann revela dívida milionária

Ainda no vídeo, Ana Hickmann comentou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão para o ex-marido e também afirmou que seu objetivo é construir um patrimônio para dar uma vida confortável para o filho.

"Há algumas semanas repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido. Mas a verdade é que quem bate, esquece ou se faz esquecido. E quem apanha não deixa de pensar um dia sequer em tudo o que aconteceu”, afirmou ela.

Então, a comunicadora comentou sobre a dívida milionária que descobriu após a separação. "Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável para o meu filho. E é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveria zelar por ele. Ele já declarou que fez uma má administração e que isso gerou uma dívida de quase 70 milhões de reais”, afirmou.

Por fim, ela alfinetou o ex-marido. "Ele, por sua vez, nunca prestou conta dos 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e qual destino deu a todo esse dinheiro. Quem foram os beneficiários pelo meu trabalho? Isso eu ainda não sei. Eu continuo batalhando pelo meu filho e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus”, finalizou.

